Скандал в рядах ВСУ обернулся плачевными последствиями для Киева

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После передислокации 67-й отдельной механизированной бригады украинской армии оборона Часова Яра останется без важных вооружений. Об этом сообщает Forbes.
В материале издания сообщается, что Минобороны Украины приняло данное решение после нескольких недель драматических событий из-за нескольких скандалов внутри бригады. Главная проблема, по мнению автора статьи, заключается в том, что «ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой».
Отмечается, что на данном направлении необходима большая огневая мощь, так как крупные войска ВС РФ уже близко.
Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.
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Отмечается, что на данном направлении необходима большая огневая мощь, так как крупные войска ВС РФ уже близко.
Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.
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Екатерина Коршунова