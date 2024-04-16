Владелец чешской CSG стал миллиардером на фоне поставок советских Т-72 Украине

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Глава и владелец Czechoslovak Group Михал Стрнад стал миллиардером после начала украинского противостояния благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72. Об этом пишет Bloomberg.
Отец бизнесмена стал основателем компании Excalibur в 1995 году. Ярослав занимался закупкой списанных советских танков и иного оборудования в странах Восточной Европы, планируя переработать их на металлолом, однако «обнаружил процветающий рынок запасных частей и подержанных боевых машин в таких местах, как Африка».
С этого периода организация отремонтировала порядка 300 боевых машин Т-72, из которых примерно 100 отправили в Киев. По информации источника, после начала спецоперации производство тяжелых боеприпасов увеличилось более чем в 10 раз, а численность персонала возросла до десяти тысяч человек на предприятиях в восьми государствах.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. При этом руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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С этого периода организация отремонтировала порядка 300 боевых машин Т-72, из которых примерно 100 отправили в Киев. По информации источника, после начала спецоперации производство тяжелых боеприпасов увеличилось более чем в 10 раз, а численность персонала возросла до десяти тысяч человек на предприятиях в восьми государствах.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. При этом руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова