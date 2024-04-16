Офицер ВСУ Маляревич: украинским военным очень тяжело из-за отсутствия паритета

Фото: iStock/zabelin
Заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ. Об этом сообщает Espreso.
Маляревич отметил, что в настоящее время ВС РФ превосходят украинскую армию по числу артиллерии в 6 раз, а по беспилотным летательным аппаратам — в 2 раза. По словам офицера, если российские войска займут Часов Яр, то это позволит им не только наносить удары по позициям Киева в Константиновке и Дружовке, но и «доставать» до Краматорска и Славянска.
Ранее сообщалось, что российские войска после освобождения Часова Яра начнут продвижение к Славянску и Краматорску. После отступления украинских войск из Артёмовска Часов Яр стал центром обороны ВСУ в этом районе.
Читайте также:
Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии
Глава ГУР МО Украины Буданов* курировал операцию против Шария
Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова