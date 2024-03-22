Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира ВСУ Евгения Булацика, отдавшего приказ обстреливать нефтебазу под Брянском. Об этом информирует ТАСС.
Украинский военнослужащий предстанет перед вторым Западным окружным военным судом по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.
По информации следствия, 30 апреля 2022 фигурант отдал заведомо незаконный приказ подчиненным членам экипажей фронтовых бомбардировщиков «Су-24М». Исполняя приказ, бойцы совершили полет над территорией Брянской области на предельно низких высотах, чтобы исключить обнаружения российской системой ПВО, и сбросили 2 снаряда.
Суммарный имущественный ущерб станции оценивается как минимум в 11 миллионов рублей.
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По информации следствия, 30 апреля 2022 фигурант отдал заведомо незаконный приказ подчиненным членам экипажей фронтовых бомбардировщиков «Су-24М». Исполняя приказ, бойцы совершили полет над территорией Брянской области на предельно низких высотах, чтобы исключить обнаружения российской системой ПВО, и сбросили 2 снаряда.
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Алина Юрчак