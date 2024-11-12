Forbes: Тайвань передал Киеву американские ЗРК HAWK

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Тайвань передал Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) HAWK американского производства. Об этом заявил бывший чиновник Пентагона Тони Ху.
Его слова передаёт издание Forbes. В публикации указано, что Киев мог получить до 15 таких зенитных батарей. Если сведения верны, то комплексы HAWK теперь составляют до трети всей украинской противовоздушной обороны. Сообщения о возможной сделке по системам ПВО между Тайванем и Украиной появлялись ещё в 2023 году. Слова Тони Ху подтверждают, что она могла состоятся.
В материале отмечается, ЗРК HAWK находятся в эксплуатации уже 60 лет и с 2015 года армия Тайваня начала снимать их с вооружения. Тем не менее, эти комплексы по-прежнему остаются надёжными, простыми в использовании и мобильными. Они используются для противодействия медленным беспилотникам, крылатым ракетам и пилотируемым самолётам. Основным недостатком ЗРК HAWK является их крайняя уязвимость для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Александр Бойцов