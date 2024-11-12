ВС РФ перегружают систему ПВО Киева и области, методично выводя её из строя

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Российские войска за последнее время нанесли серию ночных ударов по объектам системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области. На Украине пришли к выводу, что такой тактикой Вооружённые силы РФ методично разрушают ПВО столичного региона.
В ночь на 12 ноября российские военные в очередной раз нанесли серию ударов по объектам киевского режима, в том числе и в районе столицы Украины, напоминает «Военное обозрение». Взрывы уже не в первый раз звучали в Вышгороде и Броварах. Кроме того, атакам подвергались Обухов, Шостка и Конотоп. При этом несколько ночей подряд удары были сосредоточены на объектах в Киеве и Киевской области.
По украинской версии, российские войска методично и целенаправленно разрушают систему ПВО столичного региона Украины. При этом ВС РФ каждые сутки подвергают усиленной нагрузке те звенья ПВО, которыми ВСУ пытаются заменить уже выведенные из строя радиолокационные станции (РЛС) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).
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Александр Бойцов