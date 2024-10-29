Forbes: Украина потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли практически столько же военной техники, сколько получили от западных партнёров за всё время вооружённого конфликта. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.
В своей статье для издания Forbes он пишет, что за 32 месяца вооружённого противостояния союзники Киева поставили на Украину 900 танков и 1,4 тысячи боевых машин (БМП), не считая тысяч лёгких бронетранспортёров и бронированных грузовиков. Однако, если подсчитать потери техники ВСУ за это период, то получатся практически те же самые цифры — 900 танков и 1 400 БМП, утверждает автор публикации.
По словам Экса, Украина с большим трудом способна раздобыть бронетехнику для должного оснащения новых бригад, которые необходимы, чтобы заменить те, которые уже полностью истощены. Эксперт считает, что истощение и ослабление фронтовых украинских сил может иметь самые серьёзные негативные последствия.
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Александр Бойцов