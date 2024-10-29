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Forbes: Украина потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада

29 октября 2024, 13:01
Фото: istockphoto/Rawf8

Фото: istockphoto/Rawf8

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли практически столько же военной техники, сколько получили от западных партнёров за всё время вооружённого конфликта. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.


В своей статье для издания Forbes он пишет, что за 32 месяца вооружённого противостояния союзники Киева поставили на Украину 900 танков и 1,4 тысячи боевых машин (БМП), не считая тысяч лёгких бронетранспортёров и бронированных грузовиков. Однако, если подсчитать потери техники ВСУ за это период, то получатся практически те же самые цифры — 900 танков и 1 400 БМП, утверждает автор публикации.

По словам Экса, Украина с большим трудом способна раздобыть бронетехнику для должного оснащения новых бригад, которые необходимы, чтобы заменить те, которые уже полностью истощены. Эксперт считает, что истощение и ослабление фронтовых украинских сил может иметь самые серьёзные негативные последствия.

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#украина
#всу
#техника
Песков назвал законной целью для ВС РФ оборонный завод Rheinmetall
29 октября 2024, 13:12

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью российских войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представители СМИ задали вопрос о том, можно ли считать предприятие Rheinmetall такой же военной целью для ВС РФ, как и любой другой военный завод на Украине. Песков ответил: «Разумеется, да».

Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall в Германии Армин Паппергер заявил о строительстве на территории Украины четырёх заводов по производству оружия. Первый уже введён в эксплуатацию. В настоящее время этот завод обслуживает боевые машины пехоты (БМП) и танки. Однако предполагается, что к концу этого года он начнёт полноценно собирать БМП Lynx.

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#завод
#производство
#оружие
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Армия России освободила Селидово в ДНР
29 октября 2024, 13:05

Фото: iStock/Derek Brumby

Российская армия освободила Селидово в Донецкой Народной Республике, теперь город находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли об освобождении российскими силами населенных пунктов Горняк и Катериновка в ДНР. Последний перешел под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделения группировки войск «Юг». Они заняли более выгодные рубежи и позиции, после чего освободили Катериновку.

При этом Горняк удалось освободить благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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#днр
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Стало известно, откуда был запущен дрон по университету спецназа в Чечне
SHOT: дрон PD-2, атаковавший Чечню, мог вылететь из Одесской области
29 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские войска могли использовать беспилотник PD-2 для совершения атаки на территорию Российского университета спецназа имени Путина в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что дрон, предположительно, вылетел из Одесской области. Он преодолел 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.

По сведениям канала, длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.

По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.

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#университет
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Участник СВО женился на сослуживце
В Воронежской области боец СВО женился на женщине-сослуживце
29 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/kris_sirk

В Воронежской области участник спецоперации женился на женщине-сослуживце. Об этом сообщается местное издание ТВ «Губерния».
Отмечается, что торжественная церемония заключения брака прошла в местном ЗАГСе. Молодожёны являются военнослужащими из одной воинской части.

Издание пишет, что первым в зону СВО отправился мужчина. Свою будущую жену он встретил спустя год в войсках. Молодые люди одновременно ушли в отпуск и решили в это время заключить брак. На службу они вернутся уже в новом статусе.

Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал о дружбе с российскими солдатами в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Названа возможная причина атаки БПЛА ВСУ по университету спецназа в Чечне
Депутат Швыткин связал удар дрона ВСУ по Чечне с работой «Ахмата» под Курском
29 октября 2024, 12:22

Фото: iStock/aapsky

Атака беспилотника ВСУ на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями спецназа «Ахмат» в Курской области. Такое предположение сделал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова передает «Лента.ру».
«Сегодня атаки ВСУ носят как избирательный, так и хаотичный характер. Независимо от субъекта, с помощью атак беспилотников противник пытается посеять панику, запугать население и, по возможности, нанести урон, совершая атаки на энергосистемы, объекты инфраструктуры», — объяснил Швыткин.

Он предположил, что атака ВСУ на Чечню может быть связана с присутствием спецназа «Ахмат» в Курской области. Депутат подчеркнул, что Украина атаковала университет, где готовят военнослужащих для участия в украинском конфликте.

Швыткин добавил, что чеченские спецназовцы достойно выполняют поставленные задачи, а подобная попытка устрашения ни к чему не приведет, заключил депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника в Гудермесе. По его словам дрон атаковал населённый пункт в 6:30 утра. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

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Армия России взяла под контроль Катериновку в ДНР
29 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке новостей Минобороны РФ.
Отмечается, что под контроль ВС РФ населённый пункт перешёл благодаря действиям подразделения группировки войск «Юг». Они заняли более выгодные рубежи и позиции, после чего освободили Катериновку.

Также бойцы подразделения нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районе населённых пунктов Зализнянское, Ильинка, Курахово, Марково, Орехово-Василевка, Степановка, Ступочки и Часов Яр в республике.

Потери противника на данном участке фронта превысили 985 человек.

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#вс рф
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#днр
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ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР
29 октября 2024, 12:03

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, подразделение российских войск нанесло поражение живой силе и боевой технике семи бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Вознесенка, Димитров, Красное, Ленинское, Лысовка, Новоалексеевка, Тарасовка и Селидово.

В боевых действиях с военными «Центра» украинские войска потеряли более 500 военнослужащих и несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.

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В России прокомментировали сообщения о желающих попасть в ВСУ перебежчиков из КНДР
Джабаров: спекуляции о войсках КНДР на СВО создаются для втягивания НАТО
29 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Спекуляции о присутствии войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции специально создаются для втягивания войск НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, его слова передает «Лента.ру».
Так он прокомментировал сообщения о том, что группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России.

«Эта спекуляция насчет северокорейцев, южнокорейцев специально подбрасывается западной прессой и украинской прессой для того, чтобы показать, что конфликт стал интернациональным, что против Украины теперь воюет не только Россия, а еще кто-то. А то, что на стороне Украины воюют наемники из 50 стран, это в порядке вещей», — отметил Джабаров.

Он уверен, что это происходит из-за неудач ВСУ на фронте. Украина пытается сделать конфликт интернациональным, чтобы втянуть войска НАТО в конфликт. При этом Джабаров считает, что в альянсе находятся трезвомыслящие политики, которые не станут ввязываться в прямое военное столкновение с Россией.

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В Германии предупредили ВСУ о скорой катастрофе в Донбассе
Handelsblatt: после потери Донбасса ВСУ придется обороняться в открытой степи
29 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинским военным становится все сложнее удерживать оборону под давлением российских сил. Так пишет немецкое издание Handelsblatt.
«В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление», — говорится в статье.

Кроме того, автор пишет, что при освобождении оставшихся промышленных городов Донбасса российские силы значительно улучшат свои позиции, в то время как положение ВСУ сильно усугубится. Издание отмечает, что на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь.

Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко раскритиковал решение киевских властей о вторжении на территорию Курской области. Он подчеркнул, что цель операции ВСУ в российском регионе не была озвучена ему, а самостоятельно постичь её Марченко не может.

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