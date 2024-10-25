Минобороны показало видео со взрывом танка ВСУ в Курской области

Фото: iStock/dr_evil
Минобороны России представило кадры со взрывом украинского танка в Курской области. Видео представлено в Telegram-канале РИА Новости.
Отмечается, что экипаж машины пытался прорваться к одному из населённых пунктов региона. Однако точным ударом беспилотника ВС РФ удаётся уничтожить танк и не допустить вторжения украинских военных в село.
На представленных кадрах видно, как дрон полетает к боевой машине, после чего раздаётся сильный взрыв. Осколки танка, включая танковую башню, разлетаются в стороны.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населённого пункта Новый Путь в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На представленных кадрах видно, как дрон полетает к боевой машине, после чего раздаётся сильный взрыв. Осколки танка, включая танковую башню, разлетаются в стороны.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населённого пункта Новый Путь в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова