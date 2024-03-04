Российские бойцы уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ под Авдеевкой

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Российские военные уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ в районе Авдеевки, в том числе и танк Abrams. Об этом пишет Forbes.
«К западу от Авдеевки, на востоке Украины, 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher», — говорится в статье.
Издание отмечает, что потеря бронемашин произошла через две недели после того, как ВСУ ушли из Авдеевки. Автор статьи объясняет это нехваткой артиллерии у украинских военных, которые вынуждены вести ближний, а не дальний бой, тем самым подставляют под удар свои М-1, М-2 и другое штурмовое оружие.
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