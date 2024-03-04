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Российские бойцы уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ под Авдеевкой

Forbes: ВС РФ уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ под Авдеевкой
04 марта 2024, 21:38
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские военные уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ в районе Авдеевки, в том числе и танк Abrams. Об этом пишет Forbes.
«К западу от Авдеевки, на востоке Украины, 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher», — говорится в статье.

Издание отмечает, что потеря бронемашин произошла через две недели после того, как ВСУ ушли из Авдеевки. Автор статьи объясняет это нехваткой артиллерии у украинских военных, которые вынуждены вести ближний, а не дальний бой, тем самым подставляют под удар свои М-1, М-2 и другое штурмовое оружие.


Таким образом, издание считает, что за последние две недели армия России смогла уничтожить два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher, которые являются лучшими бронемашинами.

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Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу
04 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его заменил Александр Яковец. Оба этих документа опубликованы на сайте офиса президента Украины.
«Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины», — гласит указ.

При этом причина увольнения не называется. Герега занимал данную должность с 2021 года.

4 марта появился и второй указ, в котором вместо Гереги назначен Александр Яковец, который ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.

В состав сил поддержки ВСУ входят войска РЭБ, инженерные войска, а также радиационной, химической и биологической защиты. Также там числятся и военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.

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«Выжженная земля»: В ВСУ раскрыли новую тактику ВС РФ на Донбассе
Евлаш: ВС РФ перешли к тактике «выжженной земли» на Донбассе
04 марта 2024, 20:58

Фото: iStock/icholakov

Армия России прибегла к тактике «выжженной земли» на Донбассе, которая заключается в полном уничтожении украинских позиций управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш. Его слова передает украинское издание «Страна».
Он пояснил, что ВС РФ применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8. Они наносят мощные удары неуправляемыми авиационными ракетами и сбрасывают на позиции ВСУ корректируемые авиационные бомбы (КАБы) с самолетов Су-34 и Су-35.

Евлаш также отметил, что у России есть много КАБов, и несмотря на проблемы с точностью ударов, они могут полностью разрушить здание при попадании.

«Они просто каждый день используют от двух до шести КАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позиции минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ», – заключил Евлаш.

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Рогов заявил об активизации боев в нескольких районах Запорожской области
04 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

Кроме села Работино бои активизировались еще в нескольких районах Запорожской области. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — цитирует РИА Новости Рогова.

Напомним, 3 марта Рогов сообщал, что в селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками. По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск. Эксперт также отметил, что ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.

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#вс рф
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РСЗО «Ураган» уничтожила украинский ангар с боеприпасами
Минобороны РФ: РСЗО «Ураган» уничтожила ангар с боеприпасами ВСУ
04 марта 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ударили из РСЗО «Ураган» по складу боеприпасов ВСУ на границе ДНР и Запорожской области.

«Беспилотные летательные аппараты обнаружили скопление вооружения и военной техники, нам передали координаты сразу. Мы по этой цели отработали. Цель была поражена, наши войска продвинулись вперед», — рассказал командир батареи РСЗО с позывным «Южный».

Судя по кадрам объективного контроля, цель была поражена.

Ранее в Минобороны также сообщали, что российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО.

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Россия подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» на СВО
MWM: РФ подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» на СВО
04 марта 2024, 17:35

Фото: iStock/Komarov Vitaly

Россия подтвердила первое боевое использование гиперзвуковых планирующих ракет «Циркон» в зоне спецоперации. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими Вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, Путин подтвердил, что ракета произвела свой первый боевой пуск», — говорится в статье.

Издание отметил способность ракет «Циркон» маневрировать на конечных этапах полета, что усиливает их точность, а также делает их менее уязвимыми для перехвата.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ заявил, что российские Вооруженные Силы уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю.

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Украинские власти выделяют миллиарды долларов на оборонительные рубежи
04 марта 2024, 16:53

Правительство Украины значительно увеличило финансирование строительства оборонительных сооружений в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, с начала года из резервного фонда госбюджета на создание фортификаций было выделено 20 миллиардов гривен (более 525 миллионов долларов). Дополнительно из других источников выделено около 11 миллиардов гривен (порядка 289 миллионов долларов).

Министерство обороны и государственная специальная служба транспорта получили 3 миллиарда гривен (около 79 миллионов долларов). Областным администрациям с начала года направлено свыше 16 миллиардов гривен (более 420 миллионов долларов).

Строительство оборонительных рубежей проводится по всей территории Украины, включая приграничные районы. Кроме того, правительство Украины планирует сократить на треть количество министерств. По словам Шмыгаля, уже уменьшено число вакансий чиновников на 20 тысяч. Эти шаги являются частью общей стратегии правительства по оптимизации государственных расходов и укреплению национальной безопасности.

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#оборона
#украина
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Глава Запорожской области Балицкий был целью терактов Киева с химоружием
Балицкий и военные были целями терактов Киева с химоружием в Запорожской области
04 марта 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Целями терактов украинских спецслужб с применением химического оружия должны были стать губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и российские военные. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы допросов одного из арестованных агентов и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве.
Отмечается, что за отравление военных жителю Мелитополя Дилавер Куршутов должен был получить две тысячи евро.

В ходе допроса он рассказал, что химические вещества необходимо было подсыпать в еду в столовой.

За покушение на Балицкого мужчине обещали уже 10 тысяч евро, что следует и записанного телефонного разговора Куршутова с его куратором, которое имеется в распоряжении «Известий».

Напомним, что ФСБ России предотвратила эти теракты. В начале прошлой недели в Мелитополе были задержаны трое украинских агентов. Удалось выяснить, что химическое оружие им передали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Специалисты произвели анализ изъятых веществ, который показал содержание метадона – одного из самых опасных синтетических наркотиков и боевого отравляющего вещества, которое вызывает галлюцинации, слепоту и глухоту за счёт воздействия на центральную нервную систему.

Также агенты получили взрывчатку, которую планировалось помещать, например, в пауэрбанки, которые затем должны были передаваться военным.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#теракт
#фсб
#украина
#россия
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Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться
04 марта 2024, 14:58

Фото: Официальный сайт Кремля

С нынешними властями Украины не получится вести мирные переговоры, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Всемирном фестивале молодёжи.
«Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — так Медведев ответил на вопрос о том, будут ли на Украине люди, которые смогут вести конструктивные диалог с Россией.

Политик также отметил, что нынешнее руководство киевского режима выдвигает совершенно не рабочие идеи, вроде «формулы Зеленского». Медведев убеждён, что о провальном характере подобных инициатив Киев знает, но всё равно продолжает их предлагать.

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#вс рф
#сво
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Украинский беспилотник сбили в Брянской области
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбила беспилотник ВСУ
04 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе нал Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что российская ПВО уничтожила вражеский беспилотник в небе над Брянской областью. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 марта российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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