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«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении

03 марта 2024, 18:38
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российски силы уничтожили ещё один танк Abrams на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, очередной танк Abrams M1 производства Соединённых Штатов Америки был подбит на Авдеевском направлении.

Напомним, первый Abrams, который Штаты передали Вооружённым силам Украины, был подбит под Авдеевкой 26 февраля. Позже стало известно, что бронетехнику поразили при помощи ульяновского FPV-дрона «Пиранья».


В этот день российские силы уничтожили ещё один американский танк на Авдеевском направлении. Его также ликвидировали при помощи беспилотного летательного аппарата.

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#танки
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«Они достигли предела»: В Турции высказались о ситуации на Украине
Фидан: Обе стороны конфликта достигли предела своих возможностей на Украине
03 марта 2024, 18:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Обе стороны российско-украинского конфликта достигли максимума из того, что могли, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его цитирует Reuters.
«По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня», — прокомментировал ситуацию Фидан.

По мнению турецкого главы МИД, вопросы о суверенитете сторон и разделе территорий должны решаться отдельно.

Ранее венгерский коллега Фидана Петер Сийярто заявил, что Россия, очевидно, побеждает Украину на полях спецоперации. При этом, он убеждён, что западные союзники Киева должны сделать всё, чтобы избежать столкновения России и НАТО.

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#украина
#турция
#сво
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Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией
03 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/rarrarorro

Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта с Россией, об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра иностранных дел Венгрии, положение в российско-украинском конфликте складывается явно не в пользу Украины. Однако, считает Сийярто, западные союзники Киева должны сделать всё возможное, чтобы избежать столкновения Североатлантического альянса и РФ.

Напомним, без помощи главного партнёра Украины — Соединённых Штатов Америки — ситуация на полях специальной военной операции явно перешла в руки к России. Вооружённые силы Украины продолжают терять территории, а также страдают от нехватки боеприпасов и вооружения.

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#венгрия
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Тела погибших при крушении Ил-76 ВСУ могут передать Киеву в ближайшее время
03 марта 2024, 15:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тела украинцев, погибших при крушении военного самолёта Ил-76, могут передать Киеву в ближайшее время, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с «РИА Новости».
Напомним, утром 24 января военный самолёт Ил-76 рухнул в поле у белгородской деревни Яблоново. На борту находились 74 человека, шестеро из которых были членами экипажа, трое — сопровождающими, а ещё 65 — пленными бойцами ВСУ, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Все находившиеся на борту погибли.

«Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», - сообщила Москалькова.

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#самолет
#всу
#украина
#труп
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Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
Рогов: на запорожской линии фронта в Работино идут бои со встречными атаками
03 марта 2024, 14:37

Фото: istockphoto / zabelin

В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день заявил, что российские силы закрепили позиции в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центр Работино находится в серой зоне.

По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск.

По его словам, ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.

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#минобороны рф
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«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
MWM: Запад планирует отправку войск НАТО на Украину из-за её потерь территорий
03 марта 2024, 13:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

НАТО планирует отправить свои войска на Украину из-за того, что Киев уже потерял большое количество территорий, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В MWM отметили, что Вооружённые силы Украины остро нуждаются не только в оружии и боеприпасах, но и в пополнении личного состава.

Победа России в конфликте на Украине становится всё более неминуемой для западных союзников Киева, подчеркнул журналист. Именно поэтому сейчас страны НАТО и ЕС раздумывают над путями, которыми эту победу можно было бы предотвратить.

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#сша
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Майор Николай Соболев стал шестым Героем России в Якутии
03 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/zim286

Владимир Путин особым указом присвоил звание Героя России майору Николаю Соболеву из Якутии, сообщается в Telegram-канале главы республики Айсена Николаева.
«Звезда Героя России – это четвёртая награда военнослужащего. От всей души поздравляю! Якутия гордится!» — написал глава республики.

С начала специальной военной операции в Донбассе майор Соболев находился на передовой. За проявленную доблесть он был удостоен двух орденов «За мужество» и медалью «За отвагу».

Николай Соболев родился и вырос в Якутске. Окончив среднюю школу №3, он поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Роккосовского.

Как отметил Айсен Николаев, это уже шестая высшая награда, полученная якутянами за участие в спецоперации.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине звания Героя России были удостоены 272 российских военнослужащих, сообщило в начале января Минобороны РФ, подводя итоги 2023 года. Каждому из них был вручён нагрудный знак «Золотая звезда».

Звание Герой России присваивается президентом РФ за заслуги перед Отечеством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

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#награда
#герой
#герой россии
#сво
#якутия
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СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
InfoBRICS: российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
03 марта 2024, 10:02

Фото: istockphoto / zabelin

Российские солдаты ликвидировали новейшие образцы оружия НАТО в зоне спецоперации на Украине, передает военный эксперт Драго Босник в материале для InfoBRICS.
По его словам, российская армия развеивает мифы о высоком качестве вооружений НАТО. В последнее время, большое количество западного вооружения было уничтожено в ходе контрнаступления Украины, говорится в статье.

Как отметил военный специалист, российские силы успешно уничтожают не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.

На прошлой неделе обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, сообщил об ликвидации российской армией редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. Несколько бронемашин были тайно переданы Украине со стороны США.

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#сша
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«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки
WP: Украинские солдаты рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки
03 марта 2024, 09:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

При отступлении украинской армии из Авдеевки творился полный хаос, пишет The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат.
«Это была дорога смерти», — признался собеседник издания.

Военный рассказал, что при отходе из города он увидел, как колонна Вооружённых сил Украины вспыхнула огнём, поражённая российской артиллерией.

Ещё один украинский военнослужащий, побеседовавший с американским изданием, заявил, что в момент освобождения Авдеевки российскими военными многие бойцы ВСУ потеряли связь со своим командованием и были не в курсе приказа об отступлении.

Авдеевка была освобождена 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отступлении, однако, по сообщениям Минобороны РФ, украинская армия начала бегство из города ещё за сутки до этого.

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#сво
#всу
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Замглавы МИД и представитель КНР обсудили «ультиматум» Запада по Украине
Замглавы МИД РФ Галузин встретился со спецпредставителем КНР по Украине
03 марта 2024, 08:27

Фото: istockphoto / Zerbor

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Галузин встретился в Москве со спецпредставителем правительства КНР по Украине Ли Хуэя. Об этом говорится на сайте российского ведомства. Уточняется, что беседа прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».
По мнению дипломатов, общение на тему урегулирования конфликта на Украине невозможно без участия России. Галузин и Ли Хуэй не одобрили требования Украины и западных стран.

Киевские власти активно предлагают свою «формулу мира», которая подразумевает вывод российской армии с украинской территории. Также, в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил о организации саммита на эту тему. По его мнению, на встрече будет разработан план урегулирования, который после будет доработан и передан российскому правительству через посредников.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров называл эту идею ультиматумом.

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