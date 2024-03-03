«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении

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Российски силы уничтожили ещё один танк Abrams на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, очередной танк Abrams M1 производства Соединённых Штатов Америки был подбит на Авдеевском направлении.
Напомним, первый Abrams, который Штаты передали Вооружённым силам Украины, был подбит под Авдеевкой 26 февраля. Позже стало известно, что бронетехнику поразили при помощи ульяновского FPV-дрона «Пиранья».
В этот день российские силы уничтожили ещё один американский танк на Авдеевском направлении. Его также ликвидировали при помощи беспилотного летательного аппарата.
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Напомним, первый Abrams, который Штаты передали Вооружённым силам Украины, был подбит под Авдеевкой 26 февраля. Позже стало известно, что бронетехнику поразили при помощи ульяновского FPV-дрона «Пиранья».
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Евгения Парфентьева