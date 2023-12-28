Наёмницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мёртвой в собственной постели

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Британская наёмница Кэтрин Мельничук, воюющая на стороне ВСУ, была обнаружена мёртвой в собственной постели. Об этом украинская волонтёрская организация Project Konstantin сообщила на своей странице в Facebook.*
Смерть британки также подтвердила медик из английского Болтона Венди Уоррингтон в соцсети X. Женщина в 2022 году занималась волонтерством на Украине и называла Мельничук своим «другом».
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Диана Аванесян