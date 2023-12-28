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Каждые 5 минут на фронте погибает или получает ранение один украинец

«Страна»: Депутат Рады Безуглая рассказала о потерях ВСУ
28 декабря 2023, 01:19
Фото: iStock/Michele_Ursi

Фото: iStock/Michele_Ursi

Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны»
«Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин», – отметила она, добавив, что тем временем в украинском Генштабе «ничего не меняется».

Исходя из этих данных, суточные потери страны погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).


Потери в рядах украинской армии с начала СВО превысили 383 тысячи солдат. Такие данные ранее привел министр обороны России Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Гибель украинских солдат выгодна не только западным советникам, но и командирам ВСУ. О действенной схеме обогащения за счёт погибших солдат рассказал воевавший на стороне Киева наёмник из Польши Мачей Беднарский. Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.

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На Украине разработали первый женский бронежилет весом 10,5 кг
28 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

На Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Об этом Министерство обороны страны со ссылкой на главного специалиста Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александра Шарко сообщает в своём Телеграм-канале.
Уточняется, что бронежилет для женщин разработала компания «Украинская броня». Женская версия отличается от мужской изогнутой наружу бронеплитой, зауженными плечами и расширенными низом.

«Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в мужском варианте бронежилета», — пояснил Шарко.

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«Дальше – больше»: В США предсказали последствия взятия Марьинки
Риттер: Освобождение Марьинки станет началом прорыва обороны ВСУ
27 декабря 2023, 22:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобождение Марьинки может стать началом окончательного краха линии обороны ВСУ, с таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По информации бывшего разведчика, именно в Марьинке находился масштабный пласт укрепрайонов Вооружённых сил Украины, потому, на этом участке произошёл серьёзный прорыв в украинской обороне.

Риттер убеждён, что дальше оборонительная линия ВСУ будет продолжать рассыпаться.

При этом, западные эксперты уже успели заметить, как США и ЕС меняют тактику по отношению к России и начинают готовиться к переговорам.

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#сша
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Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
27 декабря 2023, 22:20

Фото: iStock/Airubon

Украина уже могла получить первую партию истребителей F-16, об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник из США.
«Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине. Американский источник сказал в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

При этом, бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Newsweek выразил надежду на то, что Запад научился мыслить стратегически не объявлять о поставках новой техники и вооружения для Вооружённых сил Украины.

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«Массовый исход»: Бывший украинский генпрокурор предрёк стране печальное будущее
Бывший генпрокурор Украины предрёк массовый исход населения из-за мобилизации
27 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украину ждёт массовый исход населения из-за нового закон о мобилизации, с таким заявлением выступил бывший генпрокурор страны Святослав Пискун в интервью для YouTube-канала «Да, это так».
«Неумно написано, неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины», — прокомментировал ситуацию Пискун.

По его мнению, после выхода нового закона о мобилизации люди начнут массово сбегать из стран, применяя любые возможные способы, а затем скрываться в странах, которые точно откажут Киеву в выдаче.

Пискун предупредил, что если этот законопроект будет подписан президентом Владимиром Зеленским - его последствия придётся расхлёбывать всей стране. Он также напомнил, что в этом случае ехать европейский саммит в феврале и просить дополнительной помощи будет уже бессмысленно.

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«Денег нет»: На Украине признали неспособность провести мобилизацию
Минфин Украины: У страны нет ресурсов на мобилизацию ещё полумиллиона солдат
27 декабря 2023, 20:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украина истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию, с таким заявлением выступил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью для YouTube-канала украинского Forbes.
«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов. Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле», — прокомментировал ситуацию Марченко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб обратился к нему с просьбой о мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Тогда он заявил, что подобного масштаба мобилизация обойдётся стране в 13 миллиардов долларов.

Марченко же заявил, что таких денег у Украины сейчас нет. Однако, он также отметил, что конкретный запрос о необходимом количестве мобилизованных пока ещё не сформирован руководством. Как только это произойдёт - необходимо будет искать возможные ресурсы.

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«Переговорам быть»: США и ЕС круто сменили тактику в отношении Украины
Politico: США и ЕС меняют тактику в отношении Украины, допуская уступки РФ
27 декабря 2023, 19:39

Фото: iStock/SurkovDimitri

США и Европейский союз резко сменили тактику в отношении Украины, забыв прежнюю риторику о «победе над Россией», об этом пишет Politico.
«Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (американского президента Джозефа) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Politico отмечают, со ссылкой на неназванных чиновников из Штатов и Европы, что такие переговоры, вероятнее всего, будут означать территориальные уступки России со стороны Украины.

В то же время, отмечает журналист, подобное решение может принести серьезные репутационные убытки Байдену, который итак давно не пользуется успехом и избирателей, судя по данным из последних опросов населения США.

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#европа
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На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы
27 декабря 2023, 18:09

Фото: сайт Кремля

Суд на Украине заочно вынес приговор главе ДНР Денису Пушилину, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает украинская прокуратура.
Согласно сообщению, Пушилин признан виновным в посягательстве на целостность Украины и в коллаборационной деятельности.

Поясняется, что дело касается российского вторжения на Украину для защиты Донецкой Народной республики, последующая организация референдума, после которого Пушилин подписал договор с президентом России Владимиром Путиным договор, согласно которому ДНР вошла в состав Российской Федерации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Отмечается, что в новый санкционный список попали 134 юридических лица и 51 человек.


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«Россия выигрывает»: в Британии заявили, что Москва движется к победе на Украине
The National: Россия движется к победе на Украине
27 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/nevenmn

Инициатива в конфликте на Украине переходит к России, которая уверенно движется к победе. Такое заявление сделал высокопоставленный экс-офицер Британии генерал сэр Ричард Бэрронс в интервью The National.
По его словам, у ВСУ ничего не осталось после провального контрнаступления.

«Сочетание провала контрнаступления ВСУ в достижении даже минимальных целей, затем серьезные колебания в политике США, а теперь и в политике ЕС в отношении поддержки Украины - причина, по которой Путин гораздо более уверен, в том, что он не проигрывает эту войну», - заявил Бэрронс.

По его словам, Россия выигрывает, не проигрывая. Таким образом, если Европа и США не обеспечат Украину деньгами и вооружением, то настанет «абсолютный политический провал». Особенно, когда Россия будет обладать более сильной армией, чем в начале конфликта.

Бэрронс подчеркнул, что такого поворота событий никто не ожидал в начале 2023 года, однако, по его словам, это честная оценка происходящего.

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#вс рф
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Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации
Балицкий: спецоперация закончится весной-летом 2024 года
27 декабря 2023, 17:13

Фото: сайт Кремля

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский фронт рухнет весной или летом, и тогда российская специальная военная операция будет завершена.
«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета, потому как сам являюсь военным, могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем», - заявил Балицкий.

Он считает, что украинский фронт должен рухнуть примерно в конце весны или начале лета.

Ранее профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что к победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.


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#сво
#вс рф
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