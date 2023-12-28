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Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны»
«Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин», – отметила она, добавив, что тем временем в украинском Генштабе «ничего не меняется».Исходя из этих данных, суточные потери страны погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).
Гибель украинских солдат выгодна не только западным советникам, но и командирам ВСУ. О действенной схеме обогащения за счёт погибших солдат рассказал воевавший на стороне Киева наёмник из Польши Мачей Беднарский. Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.
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