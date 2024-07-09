Прорыв ВС РФ в Торецке с помощью подземного тоннеля, продвижение в Часов Яре: Последние новости СВО

Бойцы российской армии улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении, осуществили прорыв в Торецке при помощи подземного туннеля, а также продвигаются в Часов Яре, Красногоровке и Карловке, при этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.