Прорыв ВС РФ в Торецке с помощью подземного тоннеля, продвижение в Часов Яре: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Бойцы российской армии улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении, осуществили прорыв в Торецке при помощи подземного туннеля, а также продвигаются в Часов Яре, Красногоровке и Карловке, при этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 09.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, выровняв линию фронта сразу в нескольких населенных пунктах, об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
Он также добавил, что в районе Табаевки российские бойцы оборудовали несколько защищенных позиций и укрепили оборонительный рубеж дополнительными огневыми точками.
При этом украинский военный военкор Богдан Мирошников с прискорбием сообщил, что ВС РФ прорвались на четыре км и приступили к формированию клещей вокруг Купянска, в свою очередь, по его словам, ВСУ стачивают батальон за батальоном в бессмысленных атаках.
По данным Telegram-канала «Два майора», обстановка здесь характеризуется массовым применением FPV-дронов ВСУ.
ВСУ предприняли попытки контратаковать позиции армии России пехотными подразделениями на территории, которую ВС РФ ранее отбили у украинских военных. Однако все атаки врага были отбиты, и уже к вечеру противник начал перегруппировку войск.
В Волчанске российские бойцы продвинулись в восточной части города и заняли позиции в высотках. Им удалось сдвинуть линию фронта на 100 метров южнее.
Штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал. В Клещеевке украинские подразделения также удерживают позиции на западной окраине.
Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на окраинах Константиновки. Однако здесь наступательные действия были сорваны массированным применением FPV-дронов ВСУ.
Тяжелые бои продолжаются в Красногоровке, однако ВС РФ улучшают там свои позиции и имеют тактические успехи, выдавливая противника к окраинам города.
На окраинах Карловки российские бойцы продолжают штурм и медленно, но верно забирают позиции ВСУ. Продолжаются бои на окраине Нью-Йорка, однако ВСУ упорно сопротивляются. Также ВСУ удерживают рубежи в центре Урожайного, но российские войска продвигаются от Старомайорского к Макаровке, пишет военкор Евгений Лисицын.
Севернее Новосёловки Первой ВСУ пытаются контратаковать, однако вынуждены отступать и утрачивать занимаемые территории. В свою очередь штурмовые группы армии России ведут бои с целью взятия под контроль участка дороги Желанное–Новосёловка Первая.
После взятия Сокола и Восхода бои переместились в Евгеновку. Севернее российские войска продвигаются от Новоалександровки к Воздвиженке. Продвижение составило порядка 750 метров в глубь обороны ВСУ. При этом восточнее Прогресса российским бойцам удалось продвинуться на 250 метров, а восточнее Лозоватского российские войска продвинулись на участке шириной до одного км и на глубину до одного км.
Здесь бойцы ВС РФ продвигаются в восточных пригородах Торецка и имеют тактические успехи в районе Дружбы, Кирово и Новгородского. Штурм Новгородского сопровождается работой ТОС. Российские войска сумели прорваться на улицу Юности в микрорайоне Северный и уже закрепились в пятиэтажках. При этом ВСУ попытались выбить наших бойцов с помощью бронетехники. Кроме того, российская армия закрепилась в микрорайоне Петровская Гора, а противник был вынужден отступить с внешних оборонительных рубежей в жилую застройку и на машиностроительный завод.
О прорыве ВС РФ в Торецке также сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Уточняется, что российские бойцы сделали это с помощью подземного тоннеля.
Таким образом, за один световой день ВС РФ прорвали хорошо укрепленную линию обороны ВСУ, заняли ключевые позиции и теперь давят противника, вынуждая его отступать.
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Купянское направление
Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, выровняв линию фронта сразу в нескольких населенных пунктах, об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица. Около населенного пункта Степовая Новоселовка занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что в районе Табаевки российские бойцы оборудовали несколько защищенных позиций и укрепили оборонительный рубеж дополнительными огневыми точками.
При этом украинский военный военкор Богдан Мирошников с прискорбием сообщил, что ВС РФ прорвались на четыре км и приступили к формированию клещей вокруг Купянска, в свою очередь, по его словам, ВСУ стачивают батальон за батальоном в бессмысленных атаках.
По данным Telegram-канала «Два майора», обстановка здесь характеризуется массовым применением FPV-дронов ВСУ.
Харьковское направление
ВСУ предприняли попытки контратаковать позиции армии России пехотными подразделениями на территории, которую ВС РФ ранее отбили у украинских военных. Однако все атаки врага были отбиты, и уже к вечеру противник начал перегруппировку войск.
В Волчанске российские бойцы продвинулись в восточной части города и заняли позиции в высотках. Им удалось сдвинуть линию фронта на 100 метров южнее.
Часовоярское направление
Штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал. В Клещеевке украинские подразделения также удерживают позиции на западной окраине.
Донецкое направление
Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на окраинах Константиновки. Однако здесь наступательные действия были сорваны массированным применением FPV-дронов ВСУ.
Тяжелые бои продолжаются в Красногоровке, однако ВС РФ улучшают там свои позиции и имеют тактические успехи, выдавливая противника к окраинам города.
На окраинах Карловки российские бойцы продолжают штурм и медленно, но верно забирают позиции ВСУ. Продолжаются бои на окраине Нью-Йорка, однако ВСУ упорно сопротивляются. Также ВСУ удерживают рубежи в центре Урожайного, но российские войска продвигаются от Старомайорского к Макаровке, пишет военкор Евгений Лисицын.
Авдеевское направление
Севернее Новосёловки Первой ВСУ пытаются контратаковать, однако вынуждены отступать и утрачивать занимаемые территории. В свою очередь штурмовые группы армии России ведут бои с целью взятия под контроль участка дороги Желанное–Новосёловка Первая.
После взятия Сокола и Восхода бои переместились в Евгеновку. Севернее российские войска продвигаются от Новоалександровки к Воздвиженке. Продвижение составило порядка 750 метров в глубь обороны ВСУ. При этом восточнее Прогресса российским бойцам удалось продвинуться на 250 метров, а восточнее Лозоватского российские войска продвинулись на участке шириной до одного км и на глубину до одного км.
Торецкое направление
О прорыве ВС РФ в Торецке также сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Уточняется, что российские бойцы сделали это с помощью подземного тоннеля.
«По этому тоннелю, выкопанному своими руками, бойцы бригады «Ветераны» прошли в тыл врага и молниеносным ударом разрушили линию обороны ВСУ. Это новая тактика. Противник хорошо укрепился, оборудовал мощные огневые точки, заминировал все подходы, запустил в небо дроны, контролировавшие подходы и размотали бы все штурмовые группы еще на подходе», — пишут военкоры.
Таким образом, за один световой день ВС РФ прорвали хорошо укрепленную линию обороны ВСУ, заняли ключевые позиции и теперь давят противника, вынуждая его отступать.
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Элина Позднякова