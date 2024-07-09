Около 40 погибших и до 100 раненых: ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Запорожье

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Ударом по украинской базе в Запорожье уничтожены около 40 боевиков ВСУ, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
«Запорожье, в 21.10 (совпадает с мск — ред.) два отчётливых прилёта... Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал», — рассказал Лебедев.
По его словам, именно этот склад был уничтожен ударом. Также пострадали недавно переданные союзниками артиллеристские установки, произведённые в НАТО.
Помимо этого при ударе были ликвидированы около 40 украинских боевиков ещё сотня получила ранения.
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Евгения Парфентьева