Стало известно о серьёзном повреждении линии обороны ВСУ на одном из направлений

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В результате массированных ударов серьёзные повреждения получила линия обороны ВСУ на Ореховском направлении, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«В результате массированных ударов нашей фронтовой авиации и артиллерии линия обороны врага на ореховском направлении получила серьезные повреждения. Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», — объяснил собеседник агентства.
Ранее пророссийской подполье сообщило, что ударом по базе ВСУ были уничтожены склад с оружием, артиллеристская техника, которую поставили Киеву союзники из НАТО, а также около 40 украинских боевиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева