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Стало известно о серьёзном повреждении линии обороны ВСУ на одном из направлений

Рогов: Линия обороны ВСУ получила серьёзные повреждения под Ореховым
09 июля 2024, 08:58
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В результате массированных ударов серьёзные повреждения получила линия обороны ВСУ на Ореховском направлении, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.


«В результате массированных ударов нашей фронтовой авиации и артиллерии линия обороны врага на ореховском направлении получила серьезные повреждения. Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», — объяснил собеседник агентства.

Ранее пророссийской подполье сообщило, что ударом по базе ВСУ были уничтожены склад с оружием, артиллеристская техника, которую поставили Киеву союзники из НАТО, а также около 40 украинских боевиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#запорожская область
#сво
Прорыв ВС РФ в Торецке с помощью подземного тоннеля, продвижение в Часов Яре: Последние новости СВО
Марочко: ВС РФ улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении
09 июля 2024, 09:30

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы российской армии улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении, осуществили прорыв в Торецке при помощи подземного туннеля, а также продвигаются в Часов Яре, Красногоровке и Карловке, при этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 09.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Купянское направление


Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, выровняв линию фронта сразу в нескольких населенных пунктах, об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица. Около населенного пункта Степовая Новоселовка занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в районе Табаевки российские бойцы оборудовали несколько защищенных позиций и укрепили оборонительный рубеж дополнительными огневыми точками.

При этом украинский военный военкор Богдан Мирошников с прискорбием сообщил, что ВС РФ прорвались на четыре км и приступили к формированию клещей вокруг Купянска, в свою очередь, по его словам, ВСУ стачивают батальон за батальоном в бессмысленных атаках.

По данным Telegram-канала «Два майора», обстановка здесь характеризуется массовым применением FPV-дронов ВСУ.

Харьковское направление


ВСУ предприняли попытки контратаковать позиции армии России пехотными подразделениями на территории, которую ВС РФ ранее отбили у украинских военных. Однако все атаки врага были отбиты, и уже к вечеру противник начал перегруппировку войск.

В Волчанске российские бойцы продвинулись в восточной части города и заняли позиции в высотках. Им удалось сдвинуть линию фронта на 100 метров южнее.

Часовоярское направление


Штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал. В Клещеевке украинские подразделения также удерживают позиции на западной окраине.

Донецкое направление


Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на окраинах Константиновки. Однако здесь наступательные действия были сорваны массированным применением FPV-дронов ВСУ.

Тяжелые бои продолжаются в Красногоровке, однако ВС РФ улучшают там свои позиции и имеют тактические успехи, выдавливая противника к окраинам города.

На окраинах Карловки российские бойцы продолжают штурм и медленно, но верно забирают позиции ВСУ. Продолжаются бои на окраине Нью-Йорка, однако ВСУ упорно сопротивляются. Также ВСУ удерживают рубежи в центре Урожайного, но российские войска продвигаются от Старомайорского к Макаровке, пишет военкор Евгений Лисицын.

Авдеевское направление


Севернее Новосёловки Первой ВСУ пытаются контратаковать, однако вынуждены отступать и утрачивать занимаемые территории. В свою очередь штурмовые группы армии России ведут бои с целью взятия под контроль участка дороги Желанное–Новосёловка Первая.

После взятия Сокола и Восхода бои переместились в Евгеновку. Севернее российские войска продвигаются от Новоалександровки к Воздвиженке. Продвижение составило порядка 750 метров в глубь обороны ВСУ. При этом восточнее Прогресса российским бойцам удалось продвинуться на 250 метров, а восточнее Лозоватского российские войска продвинулись на участке шириной до одного км и на глубину до одного км.

Торецкое направление


Здесь бойцы ВС РФ продвигаются в восточных пригородах Торецка и имеют тактические успехи в районе Дружбы, Кирово и Новгородского. Штурм Новгородского сопровождается работой ТОС. Российские войска сумели прорваться на улицу Юности в микрорайоне Северный и уже закрепились в пятиэтажках. При этом ВСУ попытались выбить наших бойцов с помощью бронетехники. Кроме того, российская армия закрепилась в микрорайоне Петровская Гора, а противник был вынужден отступить с внешних оборонительных рубежей в жилую застройку и на машиностроительный завод.

О прорыве ВС РФ в Торецке также сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Уточняется, что российские бойцы сделали это с помощью подземного тоннеля.

«По этому тоннелю, выкопанному своими руками, бойцы бригады «Ветераны» прошли в тыл врага и молниеносным ударом разрушили линию обороны ВСУ. Это новая тактика. Противник хорошо укрепился, оборудовал мощные огневые точки, заминировал все подходы, запустил в небо дроны, контролировавшие подходы и размотали бы все штурмовые группы еще на подходе», — пишут военкоры.

Таким образом, за один световой день ВС РФ прорвали хорошо укрепленную линию обороны ВСУ, заняли ключевые позиции и теперь давят противника, вынуждая его отступать.

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Марочко: На Сватовском направлении ликвидирован иностранный наёмник ВСУ
09 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/beekeepx

Российские военные ликвидировали иностранного наёмника на Сватовском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Стельмаховка.
О печальной судьбе «солдата неудачи» рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе населённого пункта Стельмаховка под огневой удар российских войск попала группа украинских солдат. Среди них был англоговорящий наёмник, который был тяжело ранен, сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Иностранец в течение получаса ещё выходил в радиоэфир на открытых частотах и просил эвакуировать его. Не дождавшись помощи, наёмник скончался от полученных ранений. Его ликвидация была подтверждена данными аэроразведки. Неподалёку от него находились ещё два трупа в форме ВСУ, заключил Марочко.

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#всу
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#удар
#наемники
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Около 40 погибших и до 100 раненых: ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ в Запорожье
Подполье: Около 40 боевиков ВСУ уничтожены ударом по Запорожью
09 июля 2024, 08:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Ударом по украинской базе в Запорожье уничтожены около 40 боевиков ВСУ, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
«Запорожье, в 21.10 (совпадает с мск — ред.) два отчётливых прилёта... Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который и сдетонировал», — рассказал Лебедев.

По его словам, именно этот склад был уничтожен ударом. Также пострадали недавно переданные союзниками артиллеристские установки, произведённые в НАТО.

Помимо этого при ударе были ликвидированы около 40 украинских боевиков ещё сотня получила ранения.

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#сво
#всу
#запорожская область
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Минувшей ночью в Ростовской области сбили 21 украинский беспилотник
Минобороны РФ: Минувшей ночью на территории РФ сбили 38 БПЛА ВСУ
09 июля 2024, 07:36

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны на территории России сбиты и перехвачены 38 украинских беспилотников, 21 из них – в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, ещё семь вражеских БПЛА сбили в Курской области, пять – в Астраханской, три дрона уничтожили в Белгородской области и два – в Воронежской.

Ранее губернатор Астраханской области сообщал, что украинские беспилотники атаковали объекты в регионе. Никто из мирного населения при вражеской атаке не пострадал.

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#пво
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Астраханская область подверглась массированной атаке ВСУ
Бабушкин: БПЛА ВСУ попытались атаковать объекты в Астраханской области
09 июля 2024, 07:17

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники атаковали объекты в Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», — написал Бабушкин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что при украинской атаке на регион никто не пострадал.

При этом Бабушкин призвал местное население незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения беспилотника в небе, а также ориентироваться исключительно на официальную информацию и не поддаваться на различные провокации.

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#население
#регион
#сво
#всу
#атака
#пво
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Гладков сообщил о числе погибших при ночном обстреле ВСУ Белгородской области
Гладков: четыре человека погибли при ночном обстреле ВСУ Белгородской области
09 июля 2024, 06:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о числе погибших и пострадавших при ночном обстреле ВСУ региона.
Минувшей ночью регион подвергся массированным ударам со стороны украинских войск. По последним данным, в результате ударов ВСУ погибли четыре мирных жителя, ещё 20 человек получили ранения. Из них 17 продолжают находиться в больницах, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в результате ударов были повреждены 160 квартир, 60 частных домовладений и порядка 140 автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что все восстановительные работы будут начаты в ближайшее время. Также продолжается подомовой обход.

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#белгородская область
#обстрел
#всу
#вячеслав гладков
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ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов: ПВО уничтожили четыре БПЛА в регионе
09 июля 2024, 06:36

Фото: iStock/Zeferli

Средства ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в Курской области. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что были ликвидированы четыре дрона самолётного типа над территориями Курского и Октябрьского районов.

Также минувшей ночью украинские войска нанесли массированные удары по территории Белгородской области. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ещё несколько человек были ранены. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, десятки дронов были сбиты в Ростовской области.

При атаке дронов в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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#курская область
#беспилотник
#всу
#пво
#сво
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Подстанция и нефтебаза загорелись при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области
09 июля 2024, 06:25

Фото: iStock/Distortion Media

Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

Пожар на подстанции был оперативно потушен. Энергоснабжение осуществляется штатно.

На месте пожара на нефтебазе продолжают работать пожарные МЧС России. Огонь не создаёт угроз для находящихся поблизости жилых домов.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на производственном предприятии в Мурманской области. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 1500 квадратных метров.

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#пожар
#волгоградская область
#всу
#мчс
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Экипажи Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ
09 июля 2024, 05:28

Фото: iStock/Milous

Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был произведён неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Он наносился по заданным координатам. После применения авиационных бомб для поражения экипажи истребителей выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись в аэродром вылета.

На опубликованных ведомствах кадрах видно, как истребители выпускают ракеты, которые точно попадают в цели. Видео завершается возвращением самолётов в аэродром.

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