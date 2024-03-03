Фортификация в Запорожской области обошлась Украине в $34 млн долларов

Фото: iStock/byelaman
Правительство Украины выделило более 34 миллионов долларов на строительство укреплений в Запорожской области. Об этом рассказал глава администрации подчинённого Украине региона Иван Фёдоров.
Известно, что средства будут направлены на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении, но точные места, где они будут возводиться, не были уточнены.
Глава администрации написал в Telegram, что работа по воздвижению укреплений будет выполнена в кратчайшие сроки. Отметил быструю, качественную и круглосуточную работу подрядчиков.
Кроме того, Иван Фёдоров рассказал, что в вверенной ему области изыскивают средства на строительство двух подземных школ, чтобы процесс обучения не прерывался во время российских атак. Для этого ведутся переговоры с зарубежными партнёрами.
Читайте также:
МИД Франции: Победа РФ на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы
Глава ЦРУ рассказал членам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине
На Украине заявили о безвыходном положении
«Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более 34 миллионов долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — сообщил Фёдоров.
Кроме того, Иван Фёдоров рассказал, что в вверенной ему области изыскивают средства на строительство двух подземных школ, чтобы процесс обучения не прерывался во время российских атак. Для этого ведутся переговоры с зарубежными партнёрами.
Читайте также:
МИД Франции: Победа РФ на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы
Глава ЦРУ рассказал членам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине
На Украине заявили о безвыходном положении
Сергей Калугин