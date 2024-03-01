FP: Предложение Макрона об отправке западных войск не сможет помочь Украине

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Предложение французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину никак не помогут ВСУ, об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника.
«Ничего из заявленного на этом ужине не поможет Украине», — цитирует издание политика из США.
В FP отметили, что если Франция хочет играть ведущую роль в сфере европейской безопасности, то Макрону стоит не рассуждать об отправке войск на поля спецоперации, а задуматься о снабжении украинской армии боеприпасами и оружием.
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Евгения Парфентьева