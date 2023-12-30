Минобороны: Российские военные поразили склады ГСМ в зоне СВО

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Вооружённые силы РФ нанесли удары по складам авиационной техники и горюче-смазочных материалов на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области и в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении в районе населённого пункта Липцы Харьковской области пусковой установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Всего российские войска нанесли скоординированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в 118 районах.
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Александр Бойцов