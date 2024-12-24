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В зоне СВО началось применение нового FPV-дрона «Гортензия». Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Гортензия».
Дрон оснащен уникальной системой управления через оптоволоконный кабель, что обеспечивает высокую стабильность связи и защиту от помех даже в самых экстремальных условиях.
Специалисты бюро отметили, что инновационное крепление оптоволокна отличается надежностью и удобством, что делает его идеальным для использования в сложных ситуациях. Благодаря этому, дрон «Гортензия» демонстрирует отличные характеристики в условиях боевых действий.
Кроме того, дрон оборудован универсальной системой крепления полезной нагрузки. Специальное быстросъемное крепление позволяет использовать не только различные типы снарядов, но и любое дополнительное оборудование, включая системы сброса. Это делает «Гортензию» универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Специалисты бюро отметили, что инновационное крепление оптоволокна отличается надежностью и удобством, что делает его идеальным для использования в сложных ситуациях. Благодаря этому, дрон «Гортензия» демонстрирует отличные характеристики в условиях боевых действий.
Кроме того, дрон оборудован универсальной системой крепления полезной нагрузки. Специальное быстросъемное крепление позволяет использовать не только различные типы снарядов, но и любое дополнительное оборудование, включая системы сброса. Это делает «Гортензию» универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова