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В ходе операций по зачистке населенного пункта российские военные обнаружили раненого бойца Вооруженных сил Украины, оставленного своими сослуживцами во время отступления. Об этом сообщил командир подразделения ВС РФ в интервью РИА Новости.
По словам командира, украинский военнослужащий был найден спрятавшимся под кроватью в частном доме. В ходе допроса выяснилось, что он намеревался удерживать оборону в этом районе, однако в последний момент его сослуживцы покинули позицию, оставив его раненым в ногу.
Ранее сообщалось, что на Запорожском фронте произошло необычное событие, запечатленное на видео, где солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались эвакуировать «тяжелораненого» сослуживца.
До этого стало известно, что чудом выжившие жители Курской области рассказали об избиениях со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Ранее сообщалось, что на Запорожском фронте произошло необычное событие, запечатленное на видео, где солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались эвакуировать «тяжелораненого» сослуживца.
До этого стало известно, что чудом выжившие жители Курской области рассказали об избиениях со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Дарья Осипова