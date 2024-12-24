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Ночью в Мелитополе, административном центре Запорожской области, ВСУ была предпринята попытка атаки с использованием реактивных беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, противник осуществил шесть атак, из которых пять беспилотников были успешно сбиты на подлёте к городу. В результате детонация произошла на безопасном расстоянии от жилых районов, что позволило избежать пострадавших среди гражданского населения.
Однако осколками одного из сбитых беспилотников была повреждена кровля здания Центрального рынка.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Однако осколками одного из сбитых беспилотников была повреждена кровля здания Центрального рынка.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова