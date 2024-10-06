FPV-дрон влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц в составе группы общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о террористическом акте завели в СК на боевиков ВСУ. Речь идет о причастных к жестоким убийствам под Курском, пишет РИА Новости.