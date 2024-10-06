FPV-дрон влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок

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FPV-дрон влетел в окно жилого дома в селе Козмодемьяновка под Белгородом во время очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, из-за атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее, родители самостоятельно обработали его раны, отказавшись от вызова скорой помощи.
«В городе Шебекино в результате обстрела поврежден легковой автомобиль и есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — написал он.Гладков добавил, что в доме, в окно которого влетел FPV-дрон, пробита крыша, выбиты окна и поврежден фасад. Повреждения получили также хозяйственные постройки и автомобиль.
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