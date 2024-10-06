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FPV-дрон влетел в окно дома под Белгородом, пострадал ребенок

Гладков: в белгородском селе FPV-дрон влетел в окно дома, пострадал ребенок
06 октября 2024, 18:30
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

FPV-дрон влетел в окно жилого дома в селе Козмодемьяновка под Белгородом во время очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, из-за атаки 13-летний ребенок получил царапины на шее, родители самостоятельно обработали его раны, отказавшись от вызова скорой помощи.


«В городе Шебекино в результате обстрела поврежден легковой автомобиль и есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — написал он.
Гладков добавил, что в доме, в окно которого влетел FPV-дрон, пробита крыша, выбиты окна и поврежден фасад. Повреждения получили также хозяйственные постройки и автомобиль.

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В США считают, что Селидово ждет судьба Угледара
Дэвис: ВСУ ждет в Селидово повторение краха как в Угледаре
06 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Diy13

ВСУ потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Дэвиса, украинские войска возьмут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать боеспособность армии. Офицер отметил, что в дальнейшем город может оказаться отрезан, а украинцы — окружены.

При этом Киев сталкивается с проблемами и на Покровском направлении, заключил Дэвис.

Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#солдат
#угледар
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СК открыл дело против боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области
06 октября 2024, 18:30

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц в составе группы общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о террористическом акте завели в СК на боевиков ВСУ. Речь идет о причастных к жестоким убийствам под Курском, пишет РИА Новости.
Следователи выяснили, что в августе киевские неонацисты, расположившись в Суджанском районе региона и воспользовавшись оружием, убили трех человек — одного мужчину и трех женщин.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — пояснили в ведомстве.
Известно, что боевики относятся к 41-й отдельной мехбригаде, в также к 103-й отдельной бригаде теробороны и иным военизированным группировкам.

Украина напала на Курскую область 6 августа, бои в регионе идут до сих пор.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
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В МО РФ показали кадры ликвидации самоходки ВСУ «Ланцетом» под Сумами — видео
06 октября 2024, 18:01

Фото: Фотобанк Московской области

Кадры уничтожения самоходки боевиков ВСУ «Богдана» под украинскими Сумами продемонстрировали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие бойцы «Севера», ими использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» ВСУ», — пояснили в Минобороны.
Проанализировав разведданные, военнослужащие решили нанести удар по вражеской технике. Цель поразили прямым попаданием, резюмировали в МО РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех целей.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ
06 октября 2024, 17:17

Фото: iStock/zim286

Военнослужащий ВС России с позывным Слива отметил свой первый бой в зоне спецоперации взятием в плен пяти вражеских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».
Контрактник присоединился к российской армии осенью этого года, став пулеметчиком. В своем самом первом бою военный, лишившись основного оружия, боец отважно заскочил в блиндаж противника с одним ножом в руке. Пока его сослуживцы отвлекали на себя внимание находившихся в укрытии боевиков ВСУ, Слива успешно приблизился к ним и по очереди обезоружил.

Как сообщает сам российский солдат, эффект неожиданности сыграл ему на руку, что позволило быстро взять ситуацию под контроль и пленить всех пятерых военных. Слива отметил, что все его сослуживцы достойно проявили себя в бою.

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#контроль
#солдат
#вс рф
#спецоперация
#плен
#всу
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Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработала
Бродский: переданная Украине Израилем система оповещения о ракетах не работает
06 октября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Система раннего оповещения о ракетных ударах, которую Израиль передал киевскому режиму, не работает. Об этом сообщает украинское издание «Дзеркало тижня».
Как отметил израильский посол на Украине Микаэль Бродский, Израиль выполнил свои обязательства, а по поводу того, почему система не работает, нужно поинтересоваться у украинской стороны.

Бродский добавил, что власти Израиля решили прекратить использование систем Patriot и снять их с вооружения. Он не ответил, следует ли Украине рассчитывать, на то, что она их получит. К слову, указанные Patriot Израилю передали США в 90-х.

В июне израильская сторона выступила против того, чтобы передать Patriot, поскольку обострились отношения с шиитской «Хезболлах».

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#украина
#израиль
#новости
#война
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Фицо объяснил, зачем Запад продолжает конфликт на Украине
Фицо: Запад продолжает конфликт на Украине, чтобы «поставить русских на колени»
06 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Западу необходим украинский конфликт, чтобы «поставить русских на колени», пишет словацкое издание Pravda, ссылаясь на премьера страны Роберта Фицо.
«Запад желает войны на Украине», — пояснил политик.

Он считает, что кризис на Украине нужно немедленно урегулировать, заключив мирный договор. Фицо уверен, что военные средства в сложившейся ситуации не работают, а увеличение напряженности закончится огромным количеством жертв с обеих сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден планирует осуществить новый план по киевскому режиму. В настоящее время он ведет работу и надеется, что она станет его «последней» запоминающейся «победой».

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#война
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Стало известно о новом плане Байдена по Украине
Conversation: Байден выдумал новый план по Украине перед уходом со своего поста
06 октября 2024, 16:21

Новый план по Украине выдумал действующий хозяин Белого дома Джо Байден перед тем, как покинуть свой пост. Об этом сообщает Conversation. В материале говорится, что заокеанский лидер желает оставить после себя прогресс в поддержке киевского режима и наследие, что может быть «последней победой», которая запомнится.
«Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, (кандидатом в президенты США Камалой) Харрис и (главой киевского режима Владимиром) Зеленским», — сказано в публикации.
Таким образом действующий глава США хочет, чтобы все видели, что Украина до сих пор в главном приоритете для американских властей. Кроме того, Байден ведет работу над тем, чтобы выделить очередную помощь Киеву.

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#мир
#сша
#украина
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Зятя Ирины Фарион ликвидировали ВС РФ в зоне СВО
Украина.ру: зятя Ирины Фарион ликвидировали ВС РФ в зоне СВО
06 октября 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские войска ликвидировали в зоне спецоперации на Украине зятя убитого нардепа Верховной рады Ирины Фарион Василия Особу. Об этом пишет издание «Украина.ру».
Дочь Фарион выложила фотографии с мужем в сети и подтвердила данные о гибели супруга.

Особа принимал участие в боях северского направления, был старшим солдатом-минометчиком.

Нардеп ВРУ Ирина Фарион была убита в конце июля. Как выяснилось позже, в содеянном подозревали 18-летнего юношу.

Ранее в Минобороны РФ показали кадры поражения корабля в одесском порту с боеприпасами из Европы.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация республики.

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#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
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Минобороны показало видео поражения судна со снарядами из Европы в порту Одессы
06 октября 2024, 14:58

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Минобороны России показало видео уничтожения судна со снарядами из Европы в порту Одессы. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Отмечается, что удар был нанесен российским комплексом «Искандер-М».
На кадрах от министерства отчетливо виден момент удара по судну, а после детонация боеприпасов западного производства.

В Минобороны также добавили, что ракетный удар по кораблю пришелся как раз в момент разгрузки вооружения.

Напомним, за последнее время российские войска все чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наемников.

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#всу
#минобороны
#вооружения
#удар
#пво
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