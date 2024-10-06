В МО РФ показали кадры ликвидации самоходки ВСУ «Ланцетом» под Сумами — видео

Новый план по Украине выдумал действующий хозяин Белого дома Джо Байден перед тем, как покинуть свой пост. Об этом сообщает Conversation. В материале говорится, что заокеанский лидер желает оставить после себя прогресс в поддержке киевского режима и наследие, что может быть «последней победой», которая запомнится.