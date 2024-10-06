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В МО РФ показали кадры ликвидации самоходки ВСУ «Ланцетом» под Сумами — видео

06 октября 2024, 18:01

Видео: Минобороны РФ

Кадры уничтожения самоходки боевиков ВСУ «Богдана» под украинскими Сумами продемонстрировали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие бойцы «Севера», ими использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» ВСУ», — пояснили в Минобороны.
Проанализировав разведданные, военнослужащие решили нанести удар по вражеской технике. Цель поразили прямым попаданием, резюмировали в МО РФ.



Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех целей.

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#новости
Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ
06 октября 2024, 17:17

Фото: iStock/zim286

Военнослужащий ВС России с позывным Слива отметил свой первый бой в зоне спецоперации взятием в плен пяти вражеских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».
Контрактник присоединился к российской армии осенью этого года, став пулеметчиком. В своем самом первом бою военный, лишившись основного оружия, боец отважно заскочил в блиндаж противника с одним ножом в руке. Пока его сослуживцы отвлекали на себя внимание находившихся в укрытии боевиков ВСУ, Слива успешно приблизился к ним и по очереди обезоружил.

Как сообщает сам российский солдат, эффект неожиданности сыграл ему на руку, что позволило быстро взять ситуацию под контроль и пленить всех пятерых военных. Слива отметил, что все его сослуживцы достойно проявили себя в бою.

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#солдат
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#всу
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Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработала
Бродский: переданная Украине Израилем система оповещения о ракетах не работает
06 октября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Система раннего оповещения о ракетных ударах, которую Израиль передал киевскому режиму, не работает. Об этом сообщает украинское издание «Дзеркало тижня».
Как отметил израильский посол на Украине Микаэль Бродский, Израиль выполнил свои обязательства, а по поводу того, почему система не работает, нужно поинтересоваться у украинской стороны.

Бродский добавил, что власти Израиля решили прекратить использование систем Patriot и снять их с вооружения. Он не ответил, следует ли Украине рассчитывать, на то, что она их получит. К слову, указанные Patriot Израилю передали США в 90-х.

В июне израильская сторона выступила против того, чтобы передать Patriot, поскольку обострились отношения с шиитской «Хезболлах».

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#мир
#украина
#израиль
#новости
#война
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Фицо объяснил, зачем Запад продолжает конфликт на Украине
Фицо: Запад продолжает конфликт на Украине, чтобы «поставить русских на колени»
06 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Западу необходим украинский конфликт, чтобы «поставить русских на колени», пишет словацкое издание Pravda, ссылаясь на премьера страны Роберта Фицо.
«Запад желает войны на Украине», — пояснил политик.

Он считает, что кризис на Украине нужно немедленно урегулировать, заключив мирный договор. Фицо уверен, что военные средства в сложившейся ситуации не работают, а увеличение напряженности закончится огромным количеством жертв с обеих сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден планирует осуществить новый план по киевскому режиму. В настоящее время он ведет работу и надеется, что она станет его «последней» запоминающейся «победой».

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#россия
#украина
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Стало известно о новом плане Байдена по Украине
Conversation: Байден выдумал новый план по Украине перед уходом со своего поста
06 октября 2024, 16:21

Новый план по Украине выдумал действующий хозяин Белого дома Джо Байден перед тем, как покинуть свой пост. Об этом сообщает Conversation. В материале говорится, что заокеанский лидер желает оставить после себя прогресс в поддержке киевского режима и наследие, что может быть «последней победой», которая запомнится.
«Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, (кандидатом в президенты США Камалой) Харрис и (главой киевского режима Владимиром) Зеленским», — сказано в публикации.
Таким образом действующий глава США хочет, чтобы все видели, что Украина до сих пор в главном приоритете для американских властей. Кроме того, Байден ведет работу над тем, чтобы выделить очередную помощь Киеву.

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#мир
#сша
#украина
#джозеф байден
#владимир зеленский
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Зятя Ирины Фарион ликвидировали ВС РФ в зоне СВО
Украина.ру: зятя Ирины Фарион ликвидировали ВС РФ в зоне СВО
06 октября 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские войска ликвидировали в зоне спецоперации на Украине зятя убитого нардепа Верховной рады Ирины Фарион Василия Особу. Об этом пишет издание «Украина.ру».
Дочь Фарион выложила фотографии с мужем в сети и подтвердила данные о гибели супруга.

Особа принимал участие в боях северского направления, был старшим солдатом-минометчиком.

Нардеп ВРУ Ирина Фарион была убита в конце июля. Как выяснилось позже, в содеянном подозревали 18-летнего юношу.

Ранее в Минобороны РФ показали кадры поражения корабля в одесском порту с боеприпасами из Европы.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация республики.

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#война
#сво
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Минобороны показало видео поражения судна со снарядами из Европы в порту Одессы
06 октября 2024, 14:58

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Минобороны России показало видео уничтожения судна со снарядами из Европы в порту Одессы. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Отмечается, что удар был нанесен российским комплексом «Искандер-М».
На кадрах от министерства отчетливо виден момент удара по судну, а после детонация боеприпасов западного производства.

В Минобороны также добавили, что ракетный удар по кораблю пришелся как раз в момент разгрузки вооружения.

Напомним, за последнее время российские войска все чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наемников.

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#всу
#минобороны
#вооружения
#удар
#пво
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В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
ВКС РФ уничтожили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
06 октября 2024, 14:48

Фото: iStock/Vital Hil

Летчики Воздушно-космических сил РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России, кадры публикует РИА Новости.
Отмечается, что удар был произведен авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции. Согласно информации ведомства, в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию.




Уточняется, что после удара ВКС России произошел мощный взрыв.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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#вс рф
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Силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили несколько воздушных целей
Гладков: силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили воздушные цели
06 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/vadimrysev

Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала российская система противовоздушной обороны – было сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Все службы осуществляют свою работу на местах происшествий, добавил Гладков.

Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#информация
#вс рф
#пво
#белгородская область
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Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи
Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отпустить экс-мэра Сочи из СИЗО
06 октября 2024, 14:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мещанского суда

Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию его ходатайства.
По словам Барило, в случае, если Копайгородский совершит преступные действия, то командование воинской части обязуется «немедленно» сообщить об этом в правоохранительные органы. Генерал-майор отметил, что руководство части также представило экс-мэра к награде «За отвагу» за боевые отличия.

Напомним, в конце сентября текущего года Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября. Бывшему мэру вменяют статью о присвоении и растрате. Ущерб оценили в 3,7 млн рублей.

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