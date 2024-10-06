В МО РФ показали кадры ликвидации самоходки ВСУ «Ланцетом» под Сумами — видео

Видео: Минобороны РФ
Кадры уничтожения самоходки боевиков ВСУ «Богдана» под украинскими Сумами продемонстрировали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие бойцы «Севера», ими использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» ВСУ», — пояснили в Минобороны.Проанализировав разведданные, военнослужащие решили нанести удар по вражеской технике. Цель поразили прямым попаданием, резюмировали в МО РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркивали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех целей.
Читайте также:
Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ
Зятя Ирины Фарион ликвидировали ВС РФ в зоне СВО
Минобороны показало видео поражения судна со снарядами из Европы в порту Одессы
Никита Кротов