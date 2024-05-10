«Займут весь Донбасс»: в ВСУ оценили шансы России на продвижение в регионе

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Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко оценил вероятность того, что российские войска займут весь Донбасс. Об этом сообщает The Economist.
По мнению Федосенко, вероятность составляет порядка 70%. Он добавил, что через несколько недель российские силы будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге.
Полковник подчеркнул, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять данное продвижение, и какой ущерб понесут участники противостояния. Федосенко также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью российской армии.
Ранее сообщалось, что расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра.
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Полковник подчеркнул, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять данное продвижение, и какой ущерб понесут участники противостояния. Федосенко также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью российской армии.
Ранее сообщалось, что расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра.
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Екатерина Коршунова