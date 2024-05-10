В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино

Офицеры ВСУ боятся сообщать командованию о трудной ситуации на поле боя из-за увольнения инициативных командиров бригад, которые не стеснялись докладывать о тяжелом положении украинской армии. Об этом сообщил в своем видеоблоге главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.