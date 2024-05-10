В Минобороны рассказали о трудностях при взятии Очеретино

Фото: iStock/vladj55
В Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что основная проблема для ВС РФ заключалась в использовании украинской армией большого числа FPV-беспилотников. Российские солдаты были вынуждены «уворачиваться» от атаковавших дронов.
Бойцы ВС РФ входили в населенный пункт группами. В военном ведомстве добавили, что действия производились при постоянном контроле беспилотных летательных аппаратов и совместной работе с артиллерийскими расчетами, авиацией и иными подразделениями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч
Бойцы ВС РФ входили в населенный пункт группами. В военном ведомстве добавили, что действия производились при постоянном контроле беспилотных летательных аппаратов и совместной работе с артиллерийскими расчетами, авиацией и иными подразделениями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч
Екатерина Коршунова