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ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи специальными передатчиками. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. Такие проблемы с беспилотниками у украинских военных фиксировали в районе села Прогресс в ДНР, поясняется в статье.
«Благодаря этим ошибкам бронетанковые подразделения российских вооруженных сил смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции украинцев в регионе, что привело к отступлению украинской армии», — пишет издание.Ранее сообщалось, что ВСУ попали в тактическое окружение под селом Прогресс в ДНР, а все командование их рот погибло. При этом украинские военные продолжат и дальше отступать, так как начальство закрывает глаза на проблемы.
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Данил Пономарев