Мосийчук: ВСУ попали в окружение у Прогресса в ДНР, все командование рот погибло

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
ВСУ попали в тактическое окружение под селом Прогресс в ДНР, а все командование рот погибло. Об этом сообщил бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук в интервью ютуб-каналу «Politeka». Украинские военные продолжат и дальше отступать, так как начальство закрывает глаза на решение проблем, заявил он.
«Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло», — поделился Мосийчук.По его словам, солдаты обращаются к командирам батальонов, и те прислушиваются к ним, но бригадные генералы не хотят ничего знать.
«Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою, до последнего», — утверждает Мосийсчук.Ранее сообщалось, что в окружение под Прогрессом попал батальон 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Военные рассказали, что оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад. По мнению военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением.
Читайте также:
Почти вся группировка боевиков ВСУ оставила позиции в Новоселовке Первой в ДНР
Спикер Рады Стефанчук: демобилизации на Украине не будет
Минобороны РФ: за семь дней в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ
Данил Пономарев