Мосийчук: ВСУ попали в окружение у Прогресса в ДНР, все командование рот погибло

ВСУ попали в тактическое окружение под селом Прогресс в ДНР, а все командование рот погибло. Об этом сообщил бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук в интервью ютуб-каналу «Politeka». Украинские военные продолжат и дальше отступать, так как начальство закрывает глаза на решение проблем, заявил он.