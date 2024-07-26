ВС РФ установили флаг над Яснобродовкой, ВСУ контратакуют в Тихом: последние новости СВО

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Российская армия освободила Яснобродовку на Покровском направлении. ВСУ стремятся вернуть ранее утраченные позиции и идут в локальное наступление на Харьковском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта противник стал активнее применять БПЛА – в материале «Радио 1».
Херсонское направление
ВС РФ и ВСУ наносят взаимные удары через Днепр. Бои идут в островной зоне. Противник активно применяет дроны по Новой Каховке.
Харьковское направление
ВСУ несколько раз атаковали Тихое и осуществили попытки локальных атак в Липцах. В Волчанске идут встречные бои.
Торецкое направление
ВС РФ наступают в районе населенного пункта Нью-Йорк. Противник ведёт организованную оборону, применяет множество ударных дронов.
Покровское направление
На Покровском направлении подразделения ВСУ понесли чувствительные потери у поселка Прогресс. По информации обозревателей, ВСУ оказываются на этом участке фронта в «клещах». Бойцы ВСУ прямо обвиняют командование в бездарных и политически мотивированных приказах. За минувшие сутки ВС России на направлении снова продвинулись на запад у ряда населенных пунктов.
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Донецкое направление
ВС РФ вытесняют ВСУ к северным окраинам города. В районе Карловки ВС РФ продолжают вести бои на окраинах населенного пункта и севернее, на берегу Карловского водохранилища. Без существенных изменений. В Новоселовке Первой российские войска смогли продвинуться внутри населенного пункта.
Часовоярское направление
Бойцы ВС РФ ведут бои в восточной части населенного пункта, параллельно пытаясь улучшить свои позиции севернее города, в районе Калиновки. По позициям ВСУ активно работают пртиллерия и авиация ВС РФ.
Авдеевское направление
По информации портала «Военное дело», ВС РФ освободили н.п. Яснобродовка на Покровском направлении западнее Авдеевки. Над селом водружён флаг. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.
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Анастасия Хохлова