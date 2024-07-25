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Американский обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes рассказал, что украинская армия потерпела тотальное поражение в районе населенного пункта Прогресс.
Он возложил ответственность за плохое положение дел на командование ВСУ.
Обозреватель уточнил, что речь идет о провале 31-й механизированной бригады. Больше журналист подробностей никаких не привел.
Напомним, о существенных потерях ВСУ в районе Прогресса прежде сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия лишилась более 300 военных на этом участке фронта.
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«Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением», — предположил Экс.
Обозреватель уточнил, что речь идет о провале 31-й механизированной бригады. Больше журналист подробностей никаких не привел.
Напомним, о существенных потерях ВСУ в районе Прогресса прежде сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия лишилась более 300 военных на этом участке фронта.
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Анастасия Хохлова