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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Фрагмент украинского дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедово

Фрагмент украинского дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедово

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василёк» в Домодедово. Об этом сообщила глава города Евгения Хрусталёва.
Дети и воспитатели были оперативно эвакуированы в подвал здания. В результате падения обломков никто не пострадал.

Также сотрудники в беседе с Mash подчеркнули, что в этот момент в садике находилось около 100 детей, которых вскоре забрали родители.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что украинские войска попытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый». Несколько дронов были замечены в небе над Подмосковьем. Их оперативно ликвидировали средствами ПВО. Однако из-за угрозы в аэропорту «Шереметьево» был введён план «Ковёр».

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Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, когда косил траву у дома
21 мая 2025, 15:53

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В минувший вторник, 20 мая, в поселке Коренево Курской области 62-летний мужчина подорвался на мине «Колокольчик». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в тот момент курянин косил траву возле своего дома.
В публикации отмечается, что в результате инцидента мужчина получил тяжелые травмы: множественные осколочные ранения головы, живота и конечностей, а также перелом пальца. Сначала его доставили в Рыльскую ЦРБ, где оказали первую помощь, затем перевели в Курскую областную больницу.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность, внимательно смотреть под ноги и ни в коем случае не трогать подозрительные предметы.

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#безопасность
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В ГД раскрыли, почему Зеленскому трудно признать потерю территорий
Депутат Чепа: признание новых регионов РФ ослабит позиции Зеленского
21 мая 2025, 15:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может лишиться власти, если ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области признают территориям России. Статус и признание этих территорий станет ключевой темой разговора с украинской делегацией.
Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru.

«Мы на 80% контролируем их. Украина контролирует около 15% территорий или меньше. Они находятся в таком состоянии неопределенном. Понятно, что боевые действия идут, поэтому это будет камнем преткновения», — заявил эксперт.
В случае признания этого Зеленским, на предстоящих выборах ему будет предъявлено все в полном объеме, что политик осознает. По этой причине он всячески против этих переговоров.

Ранее сообщалось, что убитый экс-советник Януковича хотел обнародовать разоблачающие Зеленского сведения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Baza: беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на станции в Белгородской области 19 мая
21 мая 2025, 13:25

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тепловоз на станции «Валуйки-сортировочная» в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, все произошло ранним утром минувшего понедельника, 19 мая. В публикации уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, однако ударная волна выбила окна, а также повредила двери и прожекторы.
«На месте собрали фрагменты полимерной пленки и материала», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 вторника, 20 мая, до 11:30 среды, 21 мая, перехватили в небе над Россией 198 украинских БПЛА.

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В Совфеде раскрыли, зачем Путин решил приехать в Курскую область
Сенатор Джабаров: визит Путина в Курск говорит о повышенном внимании к региону
21 мая 2025, 12:52

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Визит президента РФ Владимира Путина в Курскую область говорит об особом внимании российского лидера к региону, объявил сенатор Владимир Джабаров.
«Приезд Путина в Курскую область говорит о том, что он уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись куряне в результате агрессии бандформирований Украины в августе прошлого года», — обратил внимание Владимир Джабаров.

Со слов сенатора, Владимир Путин приложил максимум усилий для изгнания украинской армии с территории Курской области.

«Путин постоянно об этом думал, его забота окрыляет», — добавил сенатор в беседе с NEWS.ru.

Джабаров подчеркнул, что президент России «реально работает» в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, который лишь «гастролирует» по Европе. Со слов сенатора, российский лидер нередко проводит встречи с главами регионов, волонтерами и народом.

«Он знает, как живут регионы», — добавил Джабаров.

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Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России
Путин шуткой объявил выбор Хинштейна на должность врио главы Курской области
21 мая 2025, 12:29

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн «хочет всё побольше», поэтому и был назначен на этот пост. Так о выборе бывшего депутата Госдумы на должность пошутил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Данное заявление главы государства относились к ремарке одного из курских чиновников о возможном вхождении Сумской области в состав России.

Также Путин посмеялся над способностью Хинштейна получать деньги от федерального центра.

«Одно могу точно сказать – деньги выбивает», – пошутил российский лидер.
Напомним, что Путин предложил Хинштейну возглавить приграничный район 5 декабря 2024 года. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала объявил об отставке, а зетм оказался за решёткой по обвинению в хищении миллиарда рублей из средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

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