Фрагмент украинского дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедово

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Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василёк» в Домодедово. Об этом сообщила глава города Евгения Хрусталёва.
Дети и воспитатели были оперативно эвакуированы в подвал здания. В результате падения обломков никто не пострадал.
Также сотрудники в беседе с Mash подчеркнули, что в этот момент в садике находилось около 100 детей, которых вскоре забрали родители.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что украинские войска попытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый». Несколько дронов были замечены в небе над Подмосковьем. Их оперативно ликвидировали средствами ПВО. Однако из-за угрозы в аэропорту «Шереметьево» был введён план «Ковёр».
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Также сотрудники в беседе с Mash подчеркнули, что в этот момент в садике находилось около 100 детей, которых вскоре забрали родители.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что украинские войска попытались атаковать Москву беспилотниками типа «Лютый». Несколько дронов были замечены в небе над Подмосковьем. Их оперативно ликвидировали средствами ПВО. Однако из-за угрозы в аэропорту «Шереметьево» был введён план «Ковёр».
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Анастасия Чинкова