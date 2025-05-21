Целью запущенных ночью украинских дронов были промышленные предприятия и порты

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Беспилотники, атаковавшие ночью российские регионы, были запущены с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, целью атаки были промышленные предприятия и морские порты.
На данный момент эксперты пытаются установить типы БПЛА. Задача непростая, так как уцелевших фрагментов осталось очень мало. Однако, SHOT удалось выяснить, что около половины дронов сделаны кустарно, размах крыльев БПЛА составляет от 1,5 до 2 м.
Минувшей ночью над Россией было сбито 127 украинских беспилотников средствами ПВО. Как сообщило Минобороны, 41 БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской.
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Минувшей ночью над Россией было сбито 127 украинских беспилотников средствами ПВО. Как сообщило Минобороны, 41 БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской.
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Анастасия Чубина