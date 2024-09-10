Фрагменты сбитого дрона упали на две улицы в Кашире

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Обломки сбитого беспилотника упали на территорию двух улиц в Кашире, повредив детсад и частный дом. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Ночью обломки БПЛА упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений и жертв нет. На месте работают сотрудники экстренных служб», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что обломки дронов также упали на Каширское шоссе, из-за этого некоторое время было перекрыто движение.
Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, минувшей ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 144 украинских дрона, из них около 20 – над Московской областью.
В городе Раменское были атакованы две многоэтажки. Погибла 46-летняя женщина, восемь человек ранены. Повреждено 54 из 100 квартир. Власти обещали помочь с ремонтом и восстановлением жилья. Кроме того, Воробьёв пообещал, что, как только зайти в подъезд будет безопасно, жильцы вместе со спасателями смогут забрать домашних питомцев, необходимые вещи и документы.
Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
Осколки сбитого ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта Жуковский. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. На территории работают следователи и оперативные службы.
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Лора Луганская