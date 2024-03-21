Франц Клинцевич допустил ранение главкома ВСУ Сырского

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Бывший сенатор Франц Клинцевич заметил, что главком ВСУ Александр Сырский пропал из медийного поля, от него нет сообщений уже несколько дней. Таким мнением он поделился в эфире канала «Соловьев Live»
Клинцевич рассказал, что Сырский пропал после провальных попыток украинских ДРГ попасть в Белгородскую и Курскую области России. Тогда силами Минобороны РФ диверсанты и техника были уничтожены.
Сенатор не исключает, что главком ВСУ Александр Сырский мог получить ранение в ходе проводимых мероприятий ДРГ.
Ранее сообщалось, что российская группировка войск «Запад» уничтожила пункты временной дислокации украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области.
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Сенатор не исключает, что главком ВСУ Александр Сырский мог получить ранение в ходе проводимых мероприятий ДРГ.
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Мария Федоровцева