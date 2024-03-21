ВС РФ поразили базы ДРГ ВСУ в приграничном районе

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Российская группировка войск «Запад» уничтожила пункты временной дислокации украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ продолжают наносить удары по приграничным российским регионам. Несколько снарядов из РСЗО Vampire украинские боевики выпустили по селу с мирными жителями Белгородской области. Десять снарядов были сбитой российской системой ПВО. Повреждения получили два многоэтажных дома.
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