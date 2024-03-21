Фото: iStock/Mariia Kokorina
Бойцы российской армии ликвидировали в зоне спецоперации украинского боевика Максима Субботина с позывным «Гестапо». Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
Субботин родился в Запорожье. Он состоял в неонацистской организации.
Накануне также сообщалось, что пара российских снайперов за одну минуту ликвидировали на Харьковском направлении группу польских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Согласно сообщению, российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали группу наёмников из Польши из 12 человек, среди которых также находился майор регулярной польской армии в отставке.Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.
Читайте также:
ВС РФ ликвидировали порядка сотни иностранных наёмников в Одессе
ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ Томайчука, мечтавшего станцевать на крыше Кремля
ВС РФ ликвидировали 250 бойцов ВСУ при попытке прорваться на территорию России
Накануне также сообщалось, что пара российских снайперов за одну минуту ликвидировали на Харьковском направлении группу польских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Согласно сообщению, российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали группу наёмников из Польши из 12 человек, среди которых также находился майор регулярной польской армии в отставке.Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.
Читайте также:
ВС РФ ликвидировали порядка сотни иностранных наёмников в Одессе
ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ Томайчука, мечтавшего станцевать на крыше Кремля
ВС РФ ликвидировали 250 бойцов ВСУ при попытке прорваться на территорию России
Элина Позднякова