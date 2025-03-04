Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России

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Франция предложила европейским государствам использовать замороженные активы РФ в качестве гарантии безопасности Украины. Об этом информирует Financial Times.
Согласно информации издания, гарантией безопасности Киева должна стать угроза конфискации российских активов. Ожидается, что Москва не станет нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы данного «рычага давления».
Примечательно, что европейские союзники Франции «тепло приняли» соответствующее предложение, но пока далеки от его согласования.
Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС выразили беспокойство связи с возможными рисками использования замороженных активов РФ для Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что европейские союзники Франции «тепло приняли» соответствующее предложение, но пока далеки от его согласования.
Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС выразили беспокойство связи с возможными рисками использования замороженных активов РФ для Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова