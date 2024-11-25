Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и оружием ВСУ в Запорожской области

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В Запорожской области росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием, сообщила пресс-служба Росгвардии.
По информации ведомства, росгвардейцы и представители военной контрразведки проводили поисковые мероприятия с помощью дронов в лесу рядом с линией фронта. В итоге они обнаружили замаскированный тайник. Там было около 40 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, гранаты с детонаторами, больше 300 патронов различного калибра и два противотанковых гранатомета производства стран Североатлантического альянса (НАТО).
Всё найденное было уничтожено специалистами инженерно-технического подразделения.
Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием. Схрон со взрывными устройствами подготовили украинские националисты при отступлении — они хотели использовать его для диверсий.
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Всё найденное было уничтожено специалистами инженерно-технического подразделения.
Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием. Схрон со взрывными устройствами подготовили украинские националисты при отступлении — они хотели использовать его для диверсий.
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Ольга Енгалычева