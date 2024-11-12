В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова

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Подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной».
Он отметил, что российские бойцы уже начали закрепляться в селе Дальнее. В результате этих действий до физического перерезания дороги Успеновка — Курахово остается не более двух километров.
Ранее сообщалось, что подразделение бригады украинских боевиков сдалось в плен российским бойцам в полном составе на кураховском направлении в Донбассе. Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по противнику орудиями «Мста-Б», перед этим заблокировав его.
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«На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок, но не допустил бы утренних ошибок, которые уже происходили, когда наши бойцы уже были в таком положении. Не знаю, чего ждет командование!» — написал «Мучной» в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что подразделение бригады украинских боевиков сдалось в плен российским бойцам в полном составе на кураховском направлении в Донбассе. Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по противнику орудиями «Мста-Б», перед этим заблокировав его.
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Элина Позднякова