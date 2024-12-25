Лавров прокомментировал удары ВСУ по РФ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия не обязательно должна быстро отвечать на удары ВСУ по российским территориям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые», — заявил Лавров.
Он привел в пример пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и подчеркнул, что порой нужно отмерить так, чтобы потом отрезать по полной программе.
По словам Лаврова, в последние месяцы российская армия наносит значительный ущерб ВСУ.
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