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Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский послал Россию на три буквы и этим обозначил смысл второго саммита по миру на Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» канала «Россия 1».
Лавров напомнил, что в начале декабря Зеленский на вопрос журналистов, на что должна пойти Россия для завершения украинского конфликта, публично заявил, что она должна пойти на три буквы.

Спустя некоторое время Зеленский сказал, что готов пригласить Москву на второй саммит по Украине, после того, как будут готовы украинские условия.



«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — сказал Лавров.

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Вдова бойца СВО узнала о поддельных документах жившего с ней 13 лет мужа
Под Челябинском жену бойца СВО лишили выплат из-за поддельной личности мужа
25 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/blinow61

Выплат из-за поддельной личности мужа лишили вдову бойца спецоперации в Челябинской области. Об этом в Telegram-канале рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Она подчеркнула, что за ее практику произошедшее является самым необычным случаем.
«Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — сказано в публикации правозащитницы.

Известно, что судебные органы проведут разбирательство. Есть информация, что мужчина не единожды находился в местах не столь отдаленных.

Перед этим сообщалось, какой приговор получила мать, заставившая выпить чистящее средство своего 11-летнего ребенка.

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В Днепре указали на серьезные проблемы на фоне серии взрывов в городе
Мэр Днепра указал на серьезные проблемы в городе после взрывов
25 декабря 2024, 15:11

Фото: istockphoto/RamonCast

На серьезные проблемы в Днепре на фоне взрывов указали в городской администрации, пишет «Лента.ру», приводя сообщение мэра Бориса Филатова*.
«Все работают. Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы», — сказано в сообщении.

Подробности не приводятся.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что боевики ВСУ за сутки потеряли более 550 человек в зоне специальной военной операции. В ведомстве также перечислили технику противника, которая была ликвидирована российскими военнослужащими.

Кроме того, Россия нанесла по Украине массированный удар. Эксперты уже оценили произошедшее.

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#мир
#украина
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#новости
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Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО
Минобороны: суточные потери ВСУ в зоне СВО составляют свыше 550 боевиков
25 декабря 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Свыше 550 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ отразили десять контратак противника.
«Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим стало известно о сбитии украинских дронов в Чечне. Уточнялось, что была задействована противовоздушная оборона. Детали произошедшего не приводятся.

Также сообщалось, как Рада решила привлекать осужденных в ряды ВСУ.

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#новости
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В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ
Депутат Рады Василевская-Смаглюк призвала упростить привлечение осужденных в ВСУ
25 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/Olena_Z

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды украинской армии осужденных из-за нехватки людей в ВСУ. Об этом она сообщила украинскому изданию Новости.LIVE.
По ее словам, существующий механизм является крайне сложным. Василевская-Смагалюк отметила, что желающие служить в ВСУ есть и в местах лишения свободы.

Депутат добавила, что украинцы не готовы брать в руки оружие, при этом многие также прячутся от мобилизации.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. В мае этого года замглавы минюста Украины Елена Высоцкая рассказала, что служить в рядах украинской армии хотят около четырех тысяч заключенных.

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В Чечне сбили украинские беспилотники
25 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Чечне средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил племянник главы региона Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза республики Хамзат Кадыров.
«Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, неправда. Все сбито!» — написал племянник Кадырова в соцсети.

При этом число сбитых беспилотников и другие подробности он не привел.

Утром 25 декабря жители Грозного сообщали о звуках взрывов. По предварительным данным, город подвергся атаке дронов.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял, что взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА. По данным Министерства обороны, противник атаковал целый ряд регионов СКФО.

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ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины
25 декабря 2024, 14:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России 25 декабря нанесла по объектам энергетики Украины массированный ракетный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, под российский удар попали украинские энергообъекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны.

В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, а цели удара достигнуты.

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Эксперт оценил вероятность блэкаута на Украине после слов Зеленского
Юшков: энергетика Украины в сложном положении, но у России нет желания ее добить
25 декабря 2024, 13:59

Фото: istockphoto/vladj55

Электроэнергетика Украины в сложном положении, однако у российской стороны нет желания добивать ее, заявил «Ленте.ру» энергетик Игорь Юшков. Он уточнил, что киевский режим перенастроил работу своих энергетических систем. Кроме того, Юшков подчеркнул, что Россия бьет в ответ на шаги Украины.
«Как ни странно, они (украинские власти) еще и запаслись газом очень плохо. Может быть, даже в конце отопительного сезона придется кого-то отключать, особенно если будут резкие морозы. Поэтому в целом ситуация сложная для украинской энергетики, но мы не видим стремления России добить ее», — прокомментировал аналитик.
Перед этим Владимир Зеленский оценил ракетную атаку по Украине. Со слов украинского политика, РФ хочет блэкаута на Украине. Также он назвал количество ракет и дронов, использованных Россией.

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#конфликт
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Лавров прокомментировал удары ВСУ по РФ
Лавров: Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева
25 декабря 2024, 13:44

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не обязательно должна быстро отвечать на удары ВСУ по российским территориям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые», — заявил Лавров.

Он привел в пример пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и подчеркнул, что порой нужно отмерить так, чтобы потом отрезать по полной программе.

По словам Лаврова, в последние месяцы российская армия наносит значительный ущерб ВСУ.

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Глава МИД РФ Лавров: России нужны гарантии, а не «перемирие»
25 декабря 2024, 13:43

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российской стороне нужны юридические гарантии, а не «перемирие» в конфликте на Украине, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Президент [России Владимир Путин] уже не раз об этом говорил: (...) перемирие нас не устроит, нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности», — сказал министр журналистам «России 1».

Дипломат считает, что «перемирие» даст возможность Киеву перегруппироваться при помощи коллективного Запада. Лавров заключил, что западные союзники Украины все еще пытаются нанести поражение России в стратегическом плане.

В июне президент России Владимир Путин предложил киевскому режиму урегулировать конфликт миром, однако на той стороне отказались. На прямой линии президент отметил, что подписывать документы Россия может лишь с легитимными представителями украинской власти.

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