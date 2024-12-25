Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский послал Россию на три буквы и этим обозначил смысл второго саммита по миру на Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» канала «Россия 1».
Лавров напомнил, что в начале декабря Зеленский на вопрос журналистов, на что должна пойти Россия для завершения украинского конфликта, публично заявил, что она должна пойти на три буквы.
Спустя некоторое время Зеленский сказал, что готов пригласить Москву на второй саммит по Украине, после того, как будут готовы украинские условия.
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Спустя некоторое время Зеленский сказал, что готов пригласить Москву на второй саммит по Украине, после того, как будут готовы украинские условия.
«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — сказал Лавров.
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Элина Позднякова