Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине

Электроэнергетика Украины в сложном положении, однако у российской стороны нет желания добивать ее, заявил «Ленте.ру» энергетик Игорь Юшков. Он уточнил, что киевский режим перенастроил работу своих энергетических систем. Кроме того, Юшков подчеркнул, что Россия бьет в ответ на шаги Украины.