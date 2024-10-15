Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты в суджанском районе под Курском — видео

Фото: istockphoto/N-sky
Бойцы ВС РФ сорвали ротацию боевиков ВСУ, подорвав мосты в суджанском районе Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot. Также сорвана логистика украинских радикалов.
Имеются в виду мосты, где российские силы идут в контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка. Есть информация, что военные вывели из строя связь, а также пути сообщения между вражескими подразделениями.
На записи можно увидеть момент подрыва. Ее предоставили саперы из 90-полка.
Ранее сообщалось, что российская армия делает успехи на Сватовско-Купянском направлении.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации украинской республики продолжается.
Читайте также:
В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте
В Америке забили тревогу из-за катастрофы на Украине
«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО
На записи можно увидеть момент подрыва. Ее предоставили саперы из 90-полка.
Ранее сообщалось, что российская армия делает успехи на Сватовско-Купянском направлении.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации украинской республики продолжается.
Читайте также:
В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте
В Америке забили тревогу из-за катастрофы на Украине
«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО
Никита Кротов