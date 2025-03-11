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Франция не примет демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта с РФ. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, трансляция выступления велась на странице Минобороны страны в соцсети X.
По мнению министра, первой гарантией безопасности остается украинская армия. Хорошо вооруженные солдаты станут важной частью будущей архитектуры безопасности континента, добавил он.
Лекорню также призвал «тщательно планировать» любое возможное прекращение огня на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Лекорню также призвал «тщательно планировать» любое возможное прекращение огня на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова