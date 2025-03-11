«Изоляция»: стало известно, что ждет Украину в ближайшем будущем

Владимир Зеленский
Время работает против Украины и, продолжая придерживаться агрессивной военной риторики, Владимир Зеленский может потерять иностранную поддержку и оказаться в изоляции. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Арам Акопян в комментарии для RuNews24.ru.
По его словам, сделка по редкоземельным металлам, предложенная президентом США Дональдом Трампом, — это не рука помощи, а обязательство для Украины по возвращению долгов.
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«В реальной политике, несмотря на официальный дискурс, двусторонние контакты лидеров США и стран ЕС будут определяющими в принятии международных решений. <…> США уже приняли решение отменить всю военную поддержку Украине, запрещая также Великобритании передачу американского оружия. <…> В арсенале США достаточно средств для точечного давления на ключевые европейские страны», — пояснил политолог.К тому же Акопян напомнил, что поддержка Украины — это также нагрузка на бюджеты ее партнеров и точка напряженности, ведущая к протестным настроениям.
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