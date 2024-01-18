Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за уничтоженных французских наёмников

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Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ из-за уничтожения ВС РФ здания, где находились иностранные боевики в Харькове, большая часть которых были французами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», - цитирует ТАСС Захарову.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.
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Элина Позднякова