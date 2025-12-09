Французские наемники готовятся помочь ВСУ в Херсоне
Около 20 наемников из Франции планируют приехать в Херсон для поддержки Вооруженных сил Украины в области разведки. Об этом сообщает источник из пророссийского подполья, пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, состав группы пока неизвестен, но она выглядит небольшой. Французские наемники намерены оказать помощь украинским военным в сборе информации.
Также источник рассказал о случае с канадским солдатом, который приобрел дом в Николаеве за доллары. Соседи узнали о его новом жилье и сообщили координаты. В результате, по словам собеседника, «случайно прилетело», и канадец получил ранения. Он вернулся в свою страну на прошлой неделе, но эту историю не освещали СМИ.
