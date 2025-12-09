ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 121 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 121 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок девять вражеских беспилотника были сбиты над Белгородской областью, двадцать два — над Республикой Крым, десять — над Рязанской областью, девять — над Воронежской областью, восемь — над акваторией Каспийского моря, пять — над Ростовской областью, пять — над Республикой Калмыкия, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой областью, два — над Курской областью, два — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью, один — над Тульской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
