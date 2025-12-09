ВС России ликвидировали 15 военных ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки провели успешную операцию на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.
По информации Минобороны России, во время воздушной разведки в районе Константиновки операторы БПЛА обнаружили несколько наблюдательных пунктов и два поста управления дронами.
Получив координаты, экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» сразу нанес удар. В результате точного огневого поражения уничтожен район сосредоточения живой силы противника. Оборонное ведомство подтвердило, что потери со стороны ВСУ составили не менее 15 военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: