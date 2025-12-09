Достижения.рф

ТАСС: украинцы мстят ТЦК за убийство отца с ребенком в Херсонской области

Фото: iStock/reflection_art

Жители Украины начали активно делиться информацией о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования, информирует ТАСС.



Это произошло после трагического инцидента в Херсонской области, где работники военкомата сбили отца и его ребенка.

Местные жители продолжают отправлять координаты, особенно после случаев, когда сотрудники ТЦК убивают людей. Такие события побуждают людей действовать. Они стремятся отомстить за утрату близких и защитить свои семьи. Собеседник агентства из российских силовых структур подтвердил, что информация поступает регулярно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

