Французский авианосец вмешался в конфликт на Украине
Авианосная группа Франции собирала разведданные о конфликте на Украине
Авианосная группа Франции участвовала в разведывательных операциях, связанных с конфликтом на Украине. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.
Он уточнил, что авианосец «Шарль де Голль» отправился на Ближний Восток для защиты французских военнослужащих в регионе. Как оказалось, миссия вышла за эти рамки.
«Он (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем», — заявил адмирал.На вопрос о сути поставленных задач французский командир пояснил, что они заключались в наблюдении за тактическими и оперативными перемещениями «различных игроков, действующих в этом районе». По его словам, собранные сведения использовались для анализа ситуации и принятия соответствующих решений.