Французский авианосец вмешался в конфликт на Украине

19 июля 2026, 05:16

Авианосная группа Франции собирала разведданные о конфликте на Украине

Фото: istockphoto/TebNad

Авианосная группа Франции участвовала в разведывательных операциях, связанных с конфликтом на Украине. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.





Он уточнил, что авианосец «Шарль де Голль» отправился на Ближний Восток для защиты французских военнослужащих в регионе. Как оказалось, миссия вышла за эти рамки.



«Он (президент Франции Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем», — заявил адмирал.