Два пожара в промзоне тушат после атаки БПЛА на Ставрополь
Украинские вооружённые формирования организовали воздушную атаку на Ставропольский край. Два очага возгорания зафиксировали в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, погибших и пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб.
«Введен режим ЧС местного уровня. О ситуации с места мне докладывает глава округа Игорь Владимирович Серов», — добавил Владимиров.
Ранее украинские беспилотники атаковали Московскую область. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель, ещё десяткам человек понадобилась помощь медиков.