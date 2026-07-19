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Два пожара в промзоне тушат после атаки БПЛА на Ставрополь

Фото: istockphoto/O_Lypa

Украинские вооружённые формирования организовали воздушную атаку на Ставропольский край. Два очага возгорания зафиксировали в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.



По его словам, погибших и пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Введен режим ЧС местного уровня. О ситуации с места мне докладывает глава округа Игорь Владимирович Серов», — добавил Владимиров.

Ранее украинские беспилотники атаковали Московскую область. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель, ещё десяткам человек понадобилась помощь медиков.
Александр Огарёв

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